modernizacija infrastrukture

Upozorenje Zagrepčanima: Ovi tramvaji ne voze za vikend, puno ih mijenja trasu

Hina
16. svi. 2026. 09:09
Zbog najavljenog sindikalnog prosvjeda koji ce se odrzati na Trgu bana Josipa Jelacica, u subotu, 18. travnja od 11 sati do zavrsetka prosvjeda bit ce obustavljen tramvajski promet
Brojni zagrebački tramvaji ovaj vikend vozit će izmijenjenim trasama zbog početka radova na modernizaciji infrastrukture. Neke linije dnevnih i noćnih tramvaja neće uopće voziti.

Zbog početka radova na modernizaciji infrastrukture ovog vikenda je obustavljen tramvajski promet u nekim zagrebačkim ulicama te neke tramvajske linije ne prometuju, a neke voze izmijenjenim trasama, najavio je u četvrtak Zagrebački električni tramvaj (ZET).

U sklopu projekta "1. faza modernizacija tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta", čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2, započinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, navodi ZET.

Stoga je u subotu i nedjelju, 16. i 17. svibnja, obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.

Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 nisu u prometu.

Linija 3 iznimno je ovog vikenda u prometu i vozi svojom redovnom trasom, dok na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja voze autobusi.

Linija 2 vozi trasom Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Savska – Ulica grada Vukovara – Savišće.

Linija 4 prometuje trasom Kvaternikov trg – Maksimirska – Dubec, a Linija 5 trasom Prečko – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak.

Linija 6 vozi trasom Črnomerec – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Zrinjevac – Glavni kolodvor – Vodnikova – Savska – Zapruđe.

Linija 9 vozi kružno trasom Ljubljanica – Glavni kolodvor – Trg bana Josipa Jelačića – Savska – Ljubljanica.

Linija 12 ide trasom Ljubljanica – Savska – Savski most, a Linija 14 trasom Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Savska – Zapruđe.

Linija 17 vozi kružno trasom Prečko – Savska – Frankopanska – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Savska – Prečko.

