prognoza bojana lipovšćaka
Kakvo je vrijeme za vikend? Snijeg kopni, ali stvara se ledena kora: upozorenje DHMZ-a
Donosimo vremmensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
Oglas
rijeme danas i sutra: pljuskovi na Jadranu, poledica u unutrašnjosti, jaka bura
Danas (subota) će biti umjereno do pretežno oblačno. Na srednjem i južnom Jadranu očekuju se grmljavinski pljuskovi, mjestimice uz jake udare vjetra.
U unutrašnjosti će oborine biti na granici kiše i snijega, uz pojavu kiše koja se ledi pri dodiru s tlom i stvara poledicu. Oborina će tijekom prijepodneva slabjeti i prestati. Vjetar će okrenuti na sjeverni smjer, dok će na Jadranu puhati tramuntana i bura.
Najviša dnevna temperatura zraka u kopnenim krajevima bit će od 0 do 5 °C, na sjevernom i srednjem Jadranu oko 7 °C, a na jugu i otocima do 11 °C.
Sutra (nedjelja) će biti promjenljivo oblačno, uz kraća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka tramuntana, a u podvelebitskom primorju jaka do olujna bura.
Temperature zraka bit će u manjem padu u odnosu na danas. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti kretat će se između -9 i -4 °C, na sjevernom Jadranu oko 0 °C, a na srednjem i južnom Jadranu te otocima oko 4 °C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će od -3 do 2 °C, a na Jadranu od 5 do 10 °C.
Žuti meteoalarm DHMZ-a upozorava na potencijalno opasno vrijeme – u unutrašnjosti zbog poledice, a na Jadranu zbog jake bure i tramuntane. Zbog jakog vjetra i visokog indeksa hlađenja, osjet temperature bit će i do 6 stupnjeva niži od izmjerenog.
Snijeg se postupno topi, a površina je mjestimice prekrivena ledenom korom.
Visine snijega u Hrvatskoj (10. siječnja 2026. u 7 sati)
- Zavižan – 60 cm
- RC Puntijarka – 58 cm
- Ravna Gora – 32 cm
- Parg – Čabar – 28 cm
- Gospić – 26 cm
- Ogulin – 25 cm
- Delnice – 25 cm
- Udbina – 23 cm
- Bednja – 22 cm
- Hrvatska Kostajnica – 21 cm
- RC Bilogora – 21 cm
- Lipik – 19 cm
- Crni Lug (NP Risnjak) – 19 cm
- Varaždin – 18 cm
- Koprivnica – 18 cm
- Đakovo – 18 cm
- Karlovac – 16 cm
- RC Gradište (kod Županje) – 16 cm
- Samobor – 15 cm
- Krapina – 15 cm
- Osijek – aerodrom – 14 cm
- Požega – 13 cm
- Zagreb – aerodrom – 12 cm
- Sisak – 12 cm
- Beli Manastir – 11 cm
- Zagreb – Grič – 10 cm
- Slavonski Brod – 10 cm
- Slatina – 10 cm
- RC Osijek – Čepin – 9 cm
- Bjelovar – 9 cm
- Zagreb – Maksimir – 8 cm
- Križevci – 8 cm
- RC Gorice (kod Nove Gradiške) – 8 cm
- Daruvar – 7 cm
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas