prognoza bojana lipovšćaka

Kakvo je vrijeme za vikend? Snijeg kopni, ali stvara se ledena kora: upozorenje DHMZ-a


Bojan Lipovšćak

10. sij. 2026. 08:34

Unsplash/Aaron Burden

Donosimo vremmensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Vrijeme danas i sutra: pljuskovi na Jadranu, poledica u unutrašnjosti, jaka bura

Danas (subota) će biti umjereno do pretežno oblačno. Na srednjem i južnom Jadranu očekuju se grmljavinski pljuskovi, mjestimice uz jake udare vjetra.

U unutrašnjosti će oborine biti na granici kiše i snijega, uz pojavu kiše koja se ledi pri dodiru s tlom i stvara poledicu. Oborina će tijekom prijepodneva slabjeti i prestati. Vjetar će okrenuti na sjeverni smjer, dok će na Jadranu puhati tramuntana i bura.

Najviša dnevna temperatura zraka u kopnenim krajevima bit će od 0 do 5 °C, na sjevernom i srednjem Jadranu oko 7 °C, a na jugu i otocima do 11 °C.

Sutra (nedjelja) će biti promjenljivo oblačno, uz kraća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka tramuntana, a u podvelebitskom primorju jaka do olujna bura.

Temperature zraka bit će u manjem padu u odnosu na danas. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti kretat će se između -9 i -4 °C, na sjevernom Jadranu oko 0 °C, a na srednjem i južnom Jadranu te otocima oko 4 °C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će od -3 do 2 °C, a na Jadranu od 5 do 10 °C.

Žuti meteoalarm DHMZ-a upozorava na potencijalno opasno vrijeme – u unutrašnjosti zbog poledice, a na Jadranu zbog jake bure i tramuntane. Zbog jakog vjetra i visokog indeksa hlađenja, osjet temperature bit će i do 6 stupnjeva niži od izmjerenog.

Snijeg se postupno topi, a površina je mjestimice prekrivena ledenom korom.

Visine snijega u Hrvatskoj (10. siječnja 2026. u 7 sati)

  • Zavižan – 60 cm
  • RC Puntijarka – 58 cm
  • Ravna Gora – 32 cm
  • Parg – Čabar – 28 cm
  • Gospić – 26 cm
  • Ogulin – 25 cm
  • Delnice – 25 cm
  • Udbina – 23 cm
  • Bednja – 22 cm
  • Hrvatska Kostajnica – 21 cm
  • RC Bilogora – 21 cm
  • Lipik – 19 cm
  • Crni Lug (NP Risnjak) – 19 cm
  • Varaždin – 18 cm
  • Koprivnica – 18 cm
  • Đakovo – 18 cm
  • Karlovac – 16 cm
  • RC Gradište (kod Županje) – 16 cm
  • Samobor – 15 cm
  • Krapina – 15 cm
  • Osijek – aerodrom – 14 cm
  • Požega – 13 cm
  • Zagreb – aerodrom – 12 cm
  • Sisak – 12 cm
  • Beli Manastir – 11 cm
  • Zagreb – Grič – 10 cm
  • Slavonski Brod – 10 cm
  • Slatina – 10 cm
  • RC Osijek – Čepin – 9 cm
  • Bjelovar – 9 cm
  • Zagreb – Maksimir – 8 cm
  • Križevci – 8 cm
  • RC Gorice (kod Nove Gradiške) – 8 cm
  • Daruvar – 7 cm

