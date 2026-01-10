Kakvo je vrijeme za vikend? Snijeg kopni, ali stvara se ledena kora: upozorenje DHMZ-a

Temperature zraka bit će u manjem padu u odnosu na danas. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti kretat će se između -9 i -4 °C, na sjevernom Jadranu oko 0 °C, a na srednjem i južnom Jadranu te otocima oko 4 °C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će od -3 do 2 °C, a na Jadranu od 5 do 10 °C.