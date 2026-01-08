Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Nakon ledenog dana i debelih minusa, stižu nove oborine!

Bojan Lipovšćak
08. sij. 2026. 06:48
06.01.2026., Knin - Tijekom veceri u Kninu je pocela padati ledena kisa. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin / Pixsell / ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka

Ciklonalni vrtlog koji je donio obilnu oborinu nad naše krajeve sporo se premješta prema istoku i djeluje na vrijeme nad istočnom Europom i istočnim dijelom Balkanskog poluotoka.

Novi ciklonalni vrtlog s Atlantika postupno ulazi nad europsko kopno i donosi nestabilno zimsko vrijeme nad Veliku Britaniju i Francusku. Nakon dolaska nad europsko kopno brzo će se premještati prema istoku, glavninom sjevernije od Alpa, no manja količina nestabilnog zraka zaobići će Alpe sa zapada te će u Genovskom zaljevu doći do razvoja plitke ciklone. Genovska ciklona donijet će kratkotrajnu promjenu vremena nad našim krajevima, uz zatopljenje, ali i novu oborinsku epizodu.

Danas nas očekuje pravi zimski, vedar dan – sunčano i hladno, uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjerenu do jaku buru i tramuntanu. Oborinska zona premjestila se preko naših krajeva nad istočni Balkan, a samo još na jugu Dalmacije te u Slavoniji i Baranji prijepodne je moguća povećana naoblaka. Nakon vrlo hladnog jutra, najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti će biti oko 0 °C ili malo iznad nule, dok će se na Jadranu kretati od 4 do 10 °C.

U noći na petak bit će vedro i vrlo hladno. Tijekom prijepodneva slijedi naoblačenje sa jugozapada uz novu oborinsku epizodu. Na Jadranu se očekuje izraženija kiša, a na srednjem i južnom dijelu i grmljavinski pljuskovi. U unutrašnjosti će oborina uglavnom biti u obliku snijega, no uz mogućnost kiše, osobito u sjevernim krajevima unutrašnjosti, gdje je moguće stvaranje ledene kore pri dodiru kiše s pothlađenom podlogom. U Lici, Gorskom kotaru te u slavonskom gorju moguće su veće količine snijega.

Vjetar će skrenuti na jugozapadni smjer, a na Jadranu će bura prestati te zapuhati umjereno do jako jugo i oštro. Jutro će biti vrlo hladno, s temperaturom zraka od -13 do -8 °C, a na Jadranu od 0 do 6 °C. Najviša dnevna temperatura bit će u porastu te će u unutrašnjosti iznositi od 0 do 5 °C, a na Jadranu od 6 °C na sjevernom dijelu do 12 °C na južnom Jadranu i otocima Dalmacije.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

