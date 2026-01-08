Nakon ledenog dana i debelih minusa, stižu nove oborine!

Vjetar će skrenuti na jugozapadni smjer, a na Jadranu će bura prestati te zapuhati umjereno do jako jugo i oštro. Jutro će biti vrlo hladno, s temperaturom zraka od -13 do -8 °C, a na Jadranu od 0 do 6 °C. Najviša dnevna temperatura bit će u porastu te će u unutrašnjosti iznositi od 0 do 5 °C, a na Jadranu od 6 °C na sjevernom dijelu do 12 °C na južnom Jadranu i otocima Dalmacije.