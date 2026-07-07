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VREMENSKA PROGNOZA

Nastavlja se nestabilno vrijeme, bit će izraženijih pljuskova, grmljavine

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Tea Blažević
|
07. srp. 2026. 07:10
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oblaci
Unsplash/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno sunčano je počeo dan, u dijelu unutrašnjosti nešto tmurnije ipak, što zbog oblaka što zbog magle. No, utorak će uglavnom biti u znaku pretežno sunčanog i suhog vremena. Malo kiše ili kakav pljusak može pasti u unutrašnjosti Dalmacije, na zapadu unutrašnjosti, navečer i na sjeveru.

Srijeda će biti nestabilnija, veća je vjerojatnost za pljuskove u poslijepodnevnim satima, uglavnom u unutrašnjosti, može i zagrmjeti. 

Četvrtak će uglavnom biti suh i pretežno sunčan. Tek bi u noći i ponovno poslijepodne malo kiše ili kakav pljusak mogao pasti u dijelu unutrašnjosti.

U petak će isti rijetki biti pljuskovi, no mogući su u gorju, prije svega. 

Za vikend ponovno raste vjerojatnost za kišu i pljuskove, pri čemu bi lokalno moglo biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Temperature bez većih promjena.

Nestabilno vrijeme moglo bi se nastaviti i u novom tjednu, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali. 

Teme
vremenska prognoza

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