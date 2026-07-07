VREMENSKA PROGNOZA
Nastavlja se nestabilno vrijeme, bit će izraženijih pljuskova, grmljavine
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Pretežno sunčano je počeo dan, u dijelu unutrašnjosti nešto tmurnije ipak, što zbog oblaka što zbog magle. No, utorak će uglavnom biti u znaku pretežno sunčanog i suhog vremena. Malo kiše ili kakav pljusak može pasti u unutrašnjosti Dalmacije, na zapadu unutrašnjosti, navečer i na sjeveru.
Srijeda će biti nestabilnija, veća je vjerojatnost za pljuskove u poslijepodnevnim satima, uglavnom u unutrašnjosti, može i zagrmjeti.
Četvrtak će uglavnom biti suh i pretežno sunčan. Tek bi u noći i ponovno poslijepodne malo kiše ili kakav pljusak mogao pasti u dijelu unutrašnjosti.
U petak će isti rijetki biti pljuskovi, no mogući su u gorju, prije svega.
Za vikend ponovno raste vjerojatnost za kišu i pljuskove, pri čemu bi lokalno moglo biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Temperature bez većih promjena.
Nestabilno vrijeme moglo bi se nastaviti i u novom tjednu, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas