Nastavlja se nestabilno vrijeme, bit će izraženijih pljuskova, grmljavine

Pretežno sunčano je počeo dan, u dijelu unutrašnjosti nešto tmurnije ipak, što zbog oblaka što zbog magle. No, utorak će uglavnom biti u znaku pretežno sunčanog i suhog vremena. Malo kiše ili kakav pljusak može pasti u unutrašnjosti Dalmacije, na zapadu unutrašnjosti, navečer i na sjeveru.