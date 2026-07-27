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POJAČAN NADZOR

FOTO / Carina u akciji: Zaplijenjeno gotovo 5000 komada krivotvorina modnih i sportskih marki

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N1 Info
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27. srp. 2026. 13:59
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carina, marke
Carinska uprava

Ovlašteni carinski službenici u velikoj su akciji na području jadranske obale i kontinentalne Hrvatske otkrili tisuće proizvoda za koje se sumnja da su krivotvorine poznatih svjetskih modnih i sportskih marki.

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Tijekom pojačanih nadzora kontroliran je veći broj prodajnih mjesta i poslovnih objekata, a nepravilnosti su utvrđene kod sedam subjekata protiv kojih su pokrenuti prekršajni postupci.

U prodajnim i skladišnim prostorima pronađena je roba obilježena znakovima renomiranih svjetskih brendova, koja se nudila na prodaju bez odobrenja nositelja prava žiga, originalne ambalaže te dokumentacije o podrijetlu i sljedivosti.

carina, marke
Carinska uprava

Carinski službenici privremeno su oduzeli ukupno 4748 artikala za koje postoji osnovana sumnja da se radi o krivotvorenoj robi.

Među zaplijenjenim predmetima nalazi se:

- 2852 komada odjeće, tekstilnih proizvoda i sportske opreme

- 1640 komada modnih dodataka i galanterije

- 228 sunčanih naočala

- 28 parfema

S obzirom na izgled i kvalitetu pronađenih proizvoda, carina sumnja da je riječ o robi kojom se krše prava zaštićenih žigova.

carina, marke
Carinska uprava

Svi pronađeni artikli privremeno su oduzeti te će ostati pod nadzorom do završetka prekršajnih postupaka, u kojima će se utvrditi postoji li odgovornost za povredu Zakona o žigu.

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Teme
carina granica krijumčari krivotvorena roba

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