POJAČAN NADZOR
FOTO / Carina u akciji: Zaplijenjeno gotovo 5000 komada krivotvorina modnih i sportskih marki
Ovlašteni carinski službenici u velikoj su akciji na području jadranske obale i kontinentalne Hrvatske otkrili tisuće proizvoda za koje se sumnja da su krivotvorine poznatih svjetskih modnih i sportskih marki.
Oglas
Tijekom pojačanih nadzora kontroliran je veći broj prodajnih mjesta i poslovnih objekata, a nepravilnosti su utvrđene kod sedam subjekata protiv kojih su pokrenuti prekršajni postupci.
U prodajnim i skladišnim prostorima pronađena je roba obilježena znakovima renomiranih svjetskih brendova, koja se nudila na prodaju bez odobrenja nositelja prava žiga, originalne ambalaže te dokumentacije o podrijetlu i sljedivosti.
Carinski službenici privremeno su oduzeli ukupno 4748 artikala za koje postoji osnovana sumnja da se radi o krivotvorenoj robi.
Među zaplijenjenim predmetima nalazi se:
- 2852 komada odjeće, tekstilnih proizvoda i sportske opreme
- 1640 komada modnih dodataka i galanterije
- 228 sunčanih naočala
- 28 parfema
S obzirom na izgled i kvalitetu pronađenih proizvoda, carina sumnja da je riječ o robi kojom se krše prava zaštićenih žigova.
Svi pronađeni artikli privremeno su oduzeti te će ostati pod nadzorom do završetka prekršajnih postupaka, u kojima će se utvrditi postoji li odgovornost za povredu Zakona o žigu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas