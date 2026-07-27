Diegu Luni Počasno Srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala

"Prije četvrt stoljeća osvojio je naša srca nezaboravnom ulogom u filmu "I tvoju mamu također". Tada smo se nadali, a sada znamo da je pred nama umjetnik koji ne prestaje istraživati i iznenađivati, krećući se od visokobudžetnih hollywoodskih spektakala do intimnih životnih priča koje nam otkrivaju bogatstvo latinoameričke kulture. Diego Luna svojim je iznimnim umjetničkim opusom ostavio snažan trag u suvremenoj kinematografiji i zbog toga nam je čast uručiti mu Počasno Srce Sarajeva", izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.