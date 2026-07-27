Možemo odgovorio HDZ-u oko spremnika na Trgu: Oni su zadnji koji mogu dijeliti lekcije

"HDZ je posljednji koji ikome može dijeliti lekcije o infrastrukturi za gospodarenje otpadom. U pet godina koliko su zajedno s Milanom Bandićem upravljali Zagrebom nisu napravili apsolutno ništa za unaprjeđenje infrastrukture. Centar grada bio je Kantograd, s tisućama kontejnera na nogostupima koji su ometali prolaz i narušavali izgled grada. Nisu izgradili nijedan važan element sustava gospodarenja otpadom koji bi omogućio zatvaranje Jakuševca. Ne samo da ih nisu izgradili, nego nisu ni pokrenuli procese koji bi doveli do izgradnje centra za gospodarenje otpadom. To nije bilo slučajno, nego su to svjesno činili kako bi omogućili zaradu privatnicima.