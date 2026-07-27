PODZEMNI SPREMNICI
Možemo odgovorio HDZ-u oko spremnika na Trgu: Oni su zadnji koji mogu dijeliti lekcije
Postavljanje podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića izazvalo je politički sukob u Zagrebu.
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Nakon što je zagrebački HDZ oštro kritizirao projekt i ustvrdio da je gradonačelnik Tomislav Tomašević "u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat - spremnike za smeće", stigao je odgovor platforme Možemo.
U priopćenju poručuju da HDZ nema pravo držati lekcije o gospodarenju otpadom te ističu da upravo aktualna gradska vlast gradi infrastrukturu koja bi trebala omogućiti zatvaranje odlagališta Jakuševec.
Prenosimo reakciju Možemo u cijelosti:
"HDZ je posljednji koji ikome može dijeliti lekcije o infrastrukturi za gospodarenje otpadom. U pet godina koliko su zajedno s Milanom Bandićem upravljali Zagrebom nisu napravili apsolutno ništa za unaprjeđenje infrastrukture. Centar grada bio je Kantograd, s tisućama kontejnera na nogostupima koji su ometali prolaz i narušavali izgled grada. Nisu izgradili nijedan važan element sustava gospodarenja otpadom koji bi omogućio zatvaranje Jakuševca. Ne samo da ih nisu izgradili, nego nisu ni pokrenuli procese koji bi doveli do izgradnje centra za gospodarenje otpadom. To nije bilo slučajno, nego su to svjesno činili kako bi omogućili zaradu privatnicima.
Mi smo to promijenili i Zagrepčanima osiguravamo infrastrukturu koja Zagreb čini čišćim, ugodnijim i ljepšim.
U centru grada ugradili smo podzemne spremnike na 66 lokacija. Lokacija na početku Ilice jedina je moguća za podzemne spremnike u najužem središtu grada zbog podzemnih instalacija na ostalim mjestima, ali i kako stanari ne bi morali hodati više od 200 metara do spremnika.
Za razliku od vremena HDZ-a, Trg bana Jelačića više ne služi za vašare sa šatorima i velikim kontejnerima za otpad.
Po cijelom gradu postavljamo i polupodzemne spremnike za odvojeno prikupljeni otpad. Dosad su postavljeni na 184 od planiranih 750 lokacija.
Napravili smo sve pripremne radnje za gradnju modernog centra za gospodarenje otpadom sa sortirnicom i kompostanom, čije će otvaranje kroz dvije do tri godine omogućiti da konačno zatvorimo odlagalište Jakuševec.
Zagrepčani dobro znaju tko ih je pljačkao i tko je svjesnim i ciljanim neradom omogućavao zaradu privatnicima, a tko radi na izgradnji cjelokupne i zaokružene infrastrukture koja će Zagreb kroz nekoliko godina učiniti potpuno premreženim podzemnim i polupodzemnim spremnicima te Grad učiniti neovisnim o privatnicima. Zato su nas, među ostalim, dva puta izabrali da vodimo glavni grad Hrvatske i zato su HDZ-u onemogućili pristup gradskom proračunu i odlučivanju o gospodarenju otpadom u Zagrebu."
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