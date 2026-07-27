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prijavljeno devet osoba

Masovna tučnjava turista u centru Pule zbog cijene suvenira

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N1 Info
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27. srp. 2026. 14:20
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Ilustracija: Sasa Miljevic/PIXSELL

Pulska policija podnijet će optužni prijedlog protiv devet osoba zbog narušavanja javnog reda i mira nakon masovne tučnjave koja je izbila u samom centru Pule zbog neslaganja oko cijene suvenira.

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Incident se dogodio u nedjelju, 26. srpnja, oko 19:45 sati u trgovini u Ulici Sergijevaca. Prema informacijama policije, šest njemačkih državljana, među kojima su četvorica 21-godišnjaka, jedan 20-godišnjak i jedan 23-godišnjak, ušlo je u verbalni sukob s trojicom hrvatskih državljana u dobi od 28, 24 i 18 godina.

Svađa je izbila nakon što su njemački državljani ocijenili da je cijena proizvoda previsoka te poručili da će platiti znatno manji iznos. Nakon što su im djelatnici odnosno osobe u trgovini rekli da napuste prostor, verbalni sukob prerastao je u fizički obračun.

Međusobno su se udarali rukama, nogama i raznim predmetima, pri čemu je oštećen inventar trgovine, a sukob se potom preselio i na ulicu.

Liječničku pomoć nakon incidenta zatražila su dvojica njemačkih državljana i 28-godišnji hrvatski državljanin. U pulskoj bolnici utvrđeno je da su svi zadobili lakše tjelesne ozljede.

Protiv svih devet sudionika policija će podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

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Teme
masovna tučnjava policija pula

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