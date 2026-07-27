"PLENKOVIĆEV KONCEPT"
Ivana Marković: Novi porez udar je na poštene, a rad na crno cvate
Gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, komentirala je vladine antiinflacijske mjere, veće oporezivanje malih obiteljskih iznajmljivača i ovogodišnju turističku sezonu
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SK
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