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"PLENKOVIĆEV KONCEPT"

Ivana Marković: Novi porez udar je na poštene, a rad na crno cvate

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N1 Info
|
27. srp. 2026. 15:16
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Gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, komentirala je vladine antiinflacijske mjere, veće oporezivanje malih obiteljskih iznajmljivača i ovogodišnju turističku sezonu

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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