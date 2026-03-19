Proveo je 178 dana u svemiru, a kada se vratio na Zemlju, rekao je: Živimo u laži

„Ja nisam vidio ekonomiju“, rekao je Garan u razgovoru za portal Big Think, a prenosi Nova.rs. Dodao je da su sustavi koje je stvorilo čovječanstvo postavljeni tako da sve, pa i prirodne sustave koji održavaju život na planetu, tretiraju kao nešto što postoji isključivo u službi ekonomskog rasta. Promatrano iz svemira, kaže, postaje jasno koliko je takav način razmišljanja pogrešan. Prema njegovim riječima, mnoge strukture na koje se danas oslanjamo izgrađene su na ideji da su prirodni resursi samo dodatak ekonomiji, a ne njezin temelj.