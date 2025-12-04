Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Slijedi pogoršanje vremena, obilna kiša, grmljavina, olujan vjetar i snijeg

author
Tea Blažević
|
04. pro. 2025. 07:08
vrijeme, cesta, kiša, oblaci
Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno oblačno je diljem zemlje, kiša se već intenzivirala u Dalmaciji, gdje u nastavku četvrtka može biti grmljavine. Kiša i pljuskovi proširit će se na cijelu zemlju, lokalno je moguća obilnija oborina. Stoga je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Poslijepodne se u gorskim predjelima očekuju kiša i snijeg. Zimskom dojmu doprinijet će i u jaka bura koja će jačati na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji prolazno biti olujnog juga.

Petak će isto biti nestabilan, kiša će biti češća u noći i ujutro, zatim ponovno navečer i u noći na subotu.

I u subotu ujutro valja još računati na slabu kišu, uglavnom u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti sunčanije. Također i tijekom nedjelje kiša će padati uglavnom mjestimice u kopnenim krajevima, dok će sunce biti naklonjenije Jadranu.

U novom tjednu stabilnije i sunčanije, postupno i toplije.

Teme
vremenska prognoza

