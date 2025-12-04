VREMENSKA PROGNOZA
Slijedi pogoršanje vremena, obilna kiša, grmljavina, olujan vjetar i snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno oblačno je diljem zemlje, kiša se već intenzivirala u Dalmaciji, gdje u nastavku četvrtka može biti grmljavine. Kiša i pljuskovi proširit će se na cijelu zemlju, lokalno je moguća obilnija oborina. Stoga je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Poslijepodne se u gorskim predjelima očekuju kiša i snijeg. Zimskom dojmu doprinijet će i u jaka bura koja će jačati na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji prolazno biti olujnog juga.
Petak će isto biti nestabilan, kiša će biti češća u noći i ujutro, zatim ponovno navečer i u noći na subotu.
I u subotu ujutro valja još računati na slabu kišu, uglavnom u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti sunčanije. Također i tijekom nedjelje kiša će padati uglavnom mjestimice u kopnenim krajevima, dok će sunce biti naklonjenije Jadranu.
U novom tjednu stabilnije i sunčanije, postupno i toplije.
