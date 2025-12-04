Slijedi pogoršanje vremena, obilna kiša, grmljavina, olujan vjetar i snijeg

Pretežno oblačno je diljem zemlje, kiša se već intenzivirala u Dalmaciji, gdje u nastavku četvrtka može biti grmljavine. Kiša i pljuskovi proširit će se na cijelu zemlju, lokalno je moguća obilnija oborina. Stoga je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Poslijepodne se u gorskim predjelima očekuju kiša i snijeg. Zimskom dojmu doprinijet će i u jaka bura koja će jačati na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji prolazno biti olujnog juga.