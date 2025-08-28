Oglas

vremenska prognoza

Sparno i vruće do kraja dana, a već u petak stiže grmljavinska oluja. Zahvatit će cijelu zemlju

N1 Info
28. kol. 2025. 07:09
Italija, nevrijeme, grmljavina, pljusak, oluja
Unsplash / Ilustracija

Južina, koja je počela već jučer i na kontinentu (nakon desetak dana predaha) ponovno donijela temperaturu preko 30 Celzijevih stupnjeva, nastavlja se i danas.

Četvrtak će u većem dijelu zemlje proći suho, djelomično sunčano, vrlo toplo i sparno. Sasvim malo kiše može pasti ponegdje na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, a duž obale će jačati jugo koje poslijepodne i navečer može imati jake i olujne udare. Maksimalna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja.

Promjena vremena stiže sutra. Petak će već ujutro na sjevernom Jadranu početi s kišom i grmljavinskim pljuskovima koji će mjestimice biti intenzivniji. Tijekom dana ta promjena vremena će se proširiti na sjevernu i srednju Dalmaciju te središnju Hrvatsku. Do večeri bi se pogoršanje vremena trebalo proširiti i na krajnji istog i jug zemlje. Pritom će mjestimice biti obilnijih grmljavinskih pljuskova, osobito na Jadranu. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu jako do olujno jugo. U drugom dijelu dana će u unutrašnjosti vjetar okrenuti na jak sjeverozapadni. Temperatura će biti nekoliko stupnjeva niža nego danas, osobito u zapadnijim krajevima.

Još kiše i pljuskova očekujemo i tijekom subote kad će se temperatura držati uglavnom između 22 na kopnu i 27 duž jadranske obale gdje će jugo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

Nedjelja će biti povoljniji dan vikenda uz većinom suho i djelomično sunčano vrijeme. Temperatura će tijekom dana narasti na ugodnih 24 do 28 Celzijevih stupnjeva. Lijepo i mirno vrijeme će se nastaviti i u ponedjeljak, a zatim je oko utorka izvjesna nova promjena.

