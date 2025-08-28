Sparno i vruće do kraja dana, a već u petak stiže grmljavinska oluja. Zahvatit će cijelu zemlju

Promjena vremena stiže sutra. Petak će već ujutro na sjevernom Jadranu početi s kišom i grmljavinskim pljuskovima koji će mjestimice biti intenzivniji. Tijekom dana ta promjena vremena će se proširiti na sjevernu i srednju Dalmaciju te središnju Hrvatsku. Do večeri bi se pogoršanje vremena trebalo proširiti i na krajnji istog i jug zemlje. Pritom će mjestimice biti obilnijih grmljavinskih pljuskova, osobito na Jadranu. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu jako do olujno jugo. U drugom dijelu dana će u unutrašnjosti vjetar okrenuti na jak sjeverozapadni. Temperatura će biti nekoliko stupnjeva niža nego danas, osobito u zapadnijim krajevima.