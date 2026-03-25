VREMENSKA PROGNOZA
Stiže duboka ciklona, prijete poplave, snježne vijavice, moguće i više od pola metra snijega!
Donosimo vremensku progn ozu naše meteorologinje Tee Blažević
Uglavnom vedro je u većem dijelu zemlje, oblačnije tek u zapadnim predjelima. Temperature su niske u vedrim predjelima, -4.9 stupnjeva izmjereno je u Otočcu. U nastavku srijede bit će razmjerno toplo, pretežno sunčano veći dio dana. No, kako nam se sa sjeverozapada približava hladna fronta, navečer se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima s grmljavinom, zapuhat će vjetar sjevernog smjera. U noći će se oborina intenzivirati i širiti i drugdje, u gorju se očekuje snijeg, kako će prodirati hladniji zrak.
Tijekom četvrtka bi mjestimice u gorju moglo pasti preko 30 cm snijega. Zbog jakog sjeveroistočnjaka može biti mećave i nanosa snijega, što će stvarati probleme u prometu. Na zapadu zemlje očekuje se najviše oborine, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Kako u kratkom vremenskom periodu može pasti značajnija količina kiše, Državni hidrometeorološki zavod upozorava na bujične i urbane poplave, na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te na karlovačkom području. Na spomenutom području te na sjeveru i sjeverozapadu Hrvatske očekuje se i porast vodostaja rijeka. Sustav Meteoalarm već je na visokom stupnju. Kako će temperature padati tijekom četvrtka, kiša će prelaziti u snijeg i u nekim nizinama.
I tijekom petka treba računati na kišu i novi snijeg te na vjetrovite prilike, uslijed čega treba računati na poteškoće u prometu. Osjetno hladnije, ponegdje i za 15-ak stupnjeva.
Za vikend također nestabilno. Tijekom subote još treba računati na kišu u dijelu Dalmacije, u unutrašnjosti na snijeg u gorju gdje bi se moglo akumulirati i više od pola metra snijega. U istočnim predjelima bit će kiše.
U nedjelju će oborina uglavnom biti rijetka.
