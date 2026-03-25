Stiže duboka ciklona, prijete poplave, snježne vijavice, moguće i više od pola metra snijega!

Tijekom četvrtka bi mjestimice u gorju moglo pasti preko 30 cm snijega. Zbog jakog sjeveroistočnjaka može biti mećave i nanosa snijega, što će stvarati probleme u prometu. Na zapadu zemlje očekuje se najviše oborine, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Kako u kratkom vremenskom periodu može pasti značajnija količina kiše, Državni hidrometeorološki zavod upozorava na bujične i urbane poplave, na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te na karlovačkom području. Na spomenutom području te na sjeveru i sjeverozapadu Hrvatske očekuje se i porast vodostaja rijeka. Sustav Meteoalarm već je na visokom stupnju. Kako će temperature padati tijekom četvrtka, kiša će prelaziti u snijeg i u nekim nizinama.