Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže jače pogoršanje s obilnom kišom, u gorju izgledan snijeg

author
Tea Blažević
|
03. pro. 2025. 07:10
snijeg, snijeg promet, zima
N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Tmurno je u većem dijelu zemlje, što zbog oblaka što zbog magle, mjestimice u unutrašnosti pada rosulja, duž Jadrana i uz Jadran ima kiše. U nastavku srijede treba i dalje računati na kišu uglavnom na Jadranu i uz Jadran. Puhat će većinom umjereno do jako jugo i istočnjak, dok će na sjeveru puhati bura. 

U noći na četvrtak jače pogoršanje vremena, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, mjestimice na Jadranu izraženijim. Kiša će u gorskim krajevima prelaziti u susnježicu i snijeg, poslijepodne i navečer.

Nestabilno će biti i tijekom petka, prolazno će kiše biti u unutrašnjosti u noći i ujutro, zatim ponovno češće navečer. Na moru uglavnom suho, no u Dalmaciji je izgledna oborina također u noći i ujutro te navečer. Malo toplije. 

U subotu uglavnom suho, no u noći i ujutro će biti kiše mjestimice u unutrašnjosti i u Dalmaciji, dok će u nedjelju kiša biti češća na kopnu, pritom u gorju može prijeći u susnježicu i snijeg.

Na Jadranu više sunčanih razdoblja. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ