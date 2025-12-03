Stiže jače pogoršanje s obilnom kišom, u gorju izgledan snijeg

Tmurno je u većem dijelu zemlje, što zbog oblaka što zbog magle, mjestimice u unutrašnosti pada rosulja, duž Jadrana i uz Jadran ima kiše. U nastavku srijede treba i dalje računati na kišu uglavnom na Jadranu i uz Jadran. Puhat će većinom umjereno do jako jugo i istočnjak, dok će na sjeveru puhati bura.