VREMENSKA PROGNOZA
Stiže jače pogoršanje s obilnom kišom, u gorju izgledan snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Tmurno je u većem dijelu zemlje, što zbog oblaka što zbog magle, mjestimice u unutrašnosti pada rosulja, duž Jadrana i uz Jadran ima kiše. U nastavku srijede treba i dalje računati na kišu uglavnom na Jadranu i uz Jadran. Puhat će većinom umjereno do jako jugo i istočnjak, dok će na sjeveru puhati bura.
U noći na četvrtak jače pogoršanje vremena, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, mjestimice na Jadranu izraženijim. Kiša će u gorskim krajevima prelaziti u susnježicu i snijeg, poslijepodne i navečer.
Nestabilno će biti i tijekom petka, prolazno će kiše biti u unutrašnjosti u noći i ujutro, zatim ponovno češće navečer. Na moru uglavnom suho, no u Dalmaciji je izgledna oborina također u noći i ujutro te navečer. Malo toplije.
U subotu uglavnom suho, no u noći i ujutro će biti kiše mjestimice u unutrašnjosti i u Dalmaciji, dok će u nedjelju kiša biti češća na kopnu, pritom u gorju može prijeći u susnježicu i snijeg.
Na Jadranu više sunčanih razdoblja.
