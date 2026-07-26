NAPADAČ JE UHIĆEN
VIDEO / Horor u Berlinu: Kombijem se zaletio u sudionike povorke ponose, jedna osoba ubijena, 16 ozlijeđeno
U napadu vozilom na berlinsku povorku ponosa jedna osoba je ubijena, a 16 ozlijeđeno, među kojima neki kritično, potvrdili su vatrogasci. Napadač je u bijegu.
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Policija je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Događaj je otkazan.
Napad se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu, prenosi Bild.
Područje je ograđeno, a policija je na mjestu događaja s većim brojem službenika. Prema riječima jednog očevica, bijeli kombi navodno je velikom brzinom uletio među okupljene ljude.
Vozač je potom napustio vozilo i pobjegao u nepoznatom smjeru.
U koordinacijskom centru hitne pomoći zbog incidenta je proglašena situacija s većim brojem potencijalnih žrtava. Na mjesto događaja upućeno je najmanje 44 djelatnika hitnih službi, potvrdio je glasnogovornik berlinske vatrogasne službe.
BREAKING: Car driven into Pride parade in Berlin, Germany, causing multiple injuries - Bild pic.twitter.com/Hszax892ni— BNO News Live (@BNODesk) July 25, 2026
Incident se dogodio u blizini ulaza u tunel. Prema navodima svjedoka, muškarac je nakon incidenta izašao iz vozila i bježao pješice dok ga nisu ulovili.
Više informacija trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog očevida.
Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima.
"Molim vas, idite kući", objavili su organizatori berlinske povorke ponosa poznate kao Christopher Street Day (CSD) na Instagramu.
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