VIDEO / Horor u Berlinu: Kombijem se zaletio u sudionike povorke ponose, jedna osoba ubijena, 16 ozlijeđeno

AFP / RALF HIRSCHBERGER

U napadu vozilom na berlinsku povorku ponosa jedna osoba je ubijena, a 16 ozlijeđeno, među kojima neki kritično, potvrdili su vatrogasci. Napadač je u bijegu.

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Policija je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Događaj je otkazan.

Napad se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu, prenosi Bild.

AFP / RALF HIRSCHBERGER

Područje je ograđeno, a policija je na mjestu događaja s većim brojem službenika. Prema riječima jednog očevica, bijeli kombi navodno je velikom brzinom uletio među okupljene ljude.

Vozač je potom napustio vozilo i pobjegao u nepoznatom smjeru.

U koordinacijskom centru hitne pomoći zbog incidenta je proglašena situacija s većim brojem potencijalnih žrtava. Na mjesto događaja upućeno je najmanje 44 djelatnika hitnih službi, potvrdio je glasnogovornik berlinske vatrogasne službe.

BREAKING: Car driven into Pride parade in Berlin, Germany, causing multiple injuries - Bild pic.twitter.com/Hszax892ni — BNO News Live (@BNODesk) July 25, 2026

Incident se dogodio u blizini ulaza u tunel. Prema navodima svjedoka, muškarac je nakon incidenta izašao iz vozila i bježao pješice dok ga nisu ulovili.

AFP / RALF HIRSCHBERGER

Više informacija trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog očevida.

Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima.

AFP / HANDOUT

"Molim vas, idite kući", objavili su organizatori berlinske povorke ponosa poznate kao Christopher Street Day (CSD) na Instagramu.