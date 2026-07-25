Kako računala predviđaju vrijeme? Od sedam jednadžbi fizike do umjetne inteligencije

Fizikalni modeli nemaju taj problem. Ako se u jednadžbama poveća koncentracija stakleničkih plinova, model će reagirati u skladu sa zakonima fizike: temperatura će rasti, atmosfera će sadržavati više vlage, a oborine će postati intenzivnije. Pritom nije važno je li se takva situacija već dogodila u prošlosti. Fizikalni model ne uspoređuje stare obrasce, nego iz ulaznih meteoroloških parametara izračunava buduće stanje atmosfere.