vremenska prognoza
Stiže obilnija kiša, pripremite se i za naglo zahlađenje
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Tmurno je u većem dijelu zemlje, što zbog oblaka, što zbog magle. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, vozače se poziva na oprez. Vedro je na krajnjem jugu.
U nastavku četvrtka bit će sunčanije na kopnu, tmurnije će se zadržavati na dijelu obale, osobito sjevernog dijela Jadrana, gdje može pasti malo kiše na širem riječkom području, dok će sunce biti naklonjenije jugu.
Petak će biti sličan, u unutrašnjosti će mjestimice početi maglom i niskim oblacima. Oblačnije će se zadržavati i na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, lokalno može pasti malo kiše na širem riječkom području.
Nestabilno i za vikend.
U subotu će kiše uglavnom biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, prema večeri i u noći će se oborina intenzivirati.
I tijekom nedjelje će kiše uglavnom biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, na krajnjem zapadu i sjeverozapadu unutrašnjosti uz granicu sa Slovenijom.
Početkom novog tjedna jače pogoršanje vremena i osjetno zahladnjenje.
