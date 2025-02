Stiže promjena vremena: Meteorolozi najavili snijeg na kopnu

Podijeli :

N1/ilustracija

Ponedjeljak će donijeti promjenjivo vrijeme, s povremenim oborinama i padom temperature u odnosu na prethodni dan. U poslijepodnevnim satima na kopnu su mogući kiša i snijeg, dok se oblačnost i nestabilnosti nastavljaju i tijekom narednih dana

Na području istočne Hrvatske u ponedjeljak će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, no većim dijelom dana očekivanje je da će ostati suho. Mogućnost za slabe oborine, poput kiše ili snijega, povećava se u poslijepodnevnim satima, posebice na području zapadne Slavonije.

Vjetar će mjestimice biti umjeren istočni. Jutarnje temperature kretat će se od -4 do 0 °C, dok će se dnevne vrijednosti zadržavati između 3 i 5 °C, javlja HRT.

Oblačno s oborinama u središnjoj Hrvatskoj

U središnjoj Hrvatskoj ponedjeljak će biti obilježen pretežno oblačnim nebom. Mogućnost za povremene slabe oborine, uključujući kišu i snijeg, povećava se prema poslijepodnevu, osobito na sjevernim i istočnim dijelovima regije. Jutarnje temperature bit će oko 0 °C, dok se tijekom dana očekuju temperature između 3 i 6 °C.

Zapad Hrvatske imat će prijepodne djelomično sunčano vrijeme, no kako dan bude odmicao, postupno naoblačenje donijet će povećanje mogućnosti za slabe oborine. Kiša će biti prisutna na nižem području, dok će na najvišim dijelovima gorja moguć biti i snijeg.

Vjetar će ujutro biti slab, dok će poslijepodne zapuhati umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Dnevne temperature kretat će se oko 5 °C u gorju, a na sjevernom Jadranu između 11 i 13 °C.

Djelomice sunčano u Dalmaciji

Dalmacija će prijepodne imati pretežno sunčano vrijeme, ali tijekom poslijepodneva dolazi do povećanja oblačnosti sa sjeverozapada. Prema večeri se povećava mogućnost lokalnih pljuskova. Poslijepodne će puhati prolazno umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Dnevne temperature bit će između 12 i 15 °C.

Na jugu Hrvatske najviše sunca

Najsunčaniji dio zemlje bit će jug Hrvatske, gdje se oblačnost očekuje tek navečer. Kiša će moguće početi padati u noćnim satima. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, dok će poslijepodne zapuhati jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će između 6 i 9 °C, dok se u unutrašnjosti očekuju niže vrijednosti. Dnevne temperature dosegnut će od 13 do 16 °C.

Nestabilno i u nastavku tjedna

“Idućih dana na kopnu će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s povremenim i mjestimičnim oborinama, posebno u srijedu kada će kiša i snijeg biti najvjerojatniji u Gorskoj Hrvatskoj. Dnevne temperature zraka će biti niže, ali će jutra biti toplija,” prognozirala je Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Na Jadranu se do sredine tjedna očekuje umjerena do povećana naoblaka, s kratkotrajnim sunčanim razdobljima. Povremeno će padati kiša, posebno od srijede kada su mogući i pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, s jugom koje će prevladavati, dok se na sjevernom Jadranu u utorak očekuje prolazna bura. Dnevne temperature zraka blago će se sniziti.