Stiže promjena vremena: Ove dijelove Hrvatske bi moglo pogoditi kratkotrajno nevrijeme

Najviše temperatura zraka danas u unutrašnjosti od 30 do 33 stupnjeva, a sutra u ponedjeljak od 22 do 24 C. Na Jadranu najviše dnevne temperature zraka danas od 28 do 32 C a sutra u malom padu pa će maksimumi na sjevernom Jaranu biti oko 26, na srednjem i južnom te na otocima oko 28. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 10 do 13 a na Jadranu između 16 i 18C.