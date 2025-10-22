Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stižu neprilike, olujan vjetar, obilna kiša, nagli pad temperatura

author
Tea Blažević
|
22. lis. 2025. 07:25
kiša
Pexels/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Umjereno do pretežno je oblačno diljem Hrvatske, duž Jadrana i uz Jadran te na istoku zemlje. U nastavku srijede oborina će biti češća duž Jadrana i uz Jadran, mjestimice može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

U prvom dijelu četvrtka oborina će također biti zastupljenija duž Jadrana i uz Jadran, no poslijepodne će jače pogoršanje zahvatiti cijelu zemlju. Duž Jadrana i uz Jadran treba računati lokalno na obilniju oborinu. Probleme će stvarati i na udare olujan vjetar južnog smjera, osobito će u gorju prema večeri biti vrlo vjetrovito.

Nestabilno vrijeme će se nastaviti i tijekom petka, oborina će biti češća u poslijepodnevnim satima. Vjetar će promijeniti smjer s južnog na sjeverni, temperature će pasti.

Za vikend također nestabilno.

U subotu će oborine biti pretežno duž Jadrana i uz Jadran, no u nedjelju stiže jače pogoršanje vremena diljem zemlje, s kojim će još zahladnjeti.

vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
