U nastavku četvrtka bit vjetrovito na moru, bura će se proširiti duž većeg dijela obale, samo će na krajnjem jugu puhati jugo. Kiše i pljuskova bit će još pretežno na istoku unutrašnjosti te duž Jadrana i uz Jadran, osobito u Dalmaciji gdje još može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. . Posvuda će biti svježije u odnosu na jučer. Na snazi je i dalje upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda