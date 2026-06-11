VREMENSKA PROGNOZA
U dijelu zemlje još će biti pljuskova s grmljavinom, puhat će i jak vjetar
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinnje Tee Blažević
Oglas
Pretežno je oblačno diljem zemlje, lokalno ima kiše i pljuskova. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, vozače se poziva na oprez. Vozačima otežava i jaka bura, još će i pojačavati.
U nastavku četvrtka bit vjetrovito na moru, bura će se proširiti duž većeg dijela obale, samo će na krajnjem jugu puhati jugo. Kiše i pljuskova bit će još pretežno na istoku unutrašnjosti te duž Jadrana i uz Jadran, osobito u Dalmaciji gdje još može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. . Posvuda će biti svježije u odnosu na jučer. Na snazi je i dalje upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda
U petak će biti pretežno sunčano i uglavnom suho. Tek je mala vjerojatnost za kakav prolazni pljusak poslijepodne u unutrašnjosti. Bura će na moru još mjestimice biti jaka.
Za vikend također neće biti posve stabilno, no bit će toplije.
U subotu sredinom dana i poslijepodne može biti pljuskova, dok je u nedjelju izgledno novo pogoršanje vremena kasnije poslijepodne i navečer sa sjevera.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas