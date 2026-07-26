MALI LOŠINJ
Turistkinja iz Norveške neugodno se iznenadila na hrvatskoj plaži: Godinama ljetujem ovdje"
Norveška turistkinja Cathrine Ude se požalila nakon neugodnog iskustva koje je doživjela na plaži Bellevue u uvali Čikat u Malom Lošinju.
Tvrdi da ju je žena koja se predstavila kao vlasnica Hotela Bellevue pokušala udaljiti sa sunčališta za koje su joj prethodno i hotelski djelatnici i zaštitari rekli da je javno dostupno, prenosi Index.
Sporni prostor nalazi se na središnjem platou između dvaju dijelova plaže koje, prema riječima Ude, koristi hotel. Na tim se dijelovima nalaze ležaljke, suncobrani, tuševi, hotelska oprema i osoblje, dok na samom platou nema hotelskih sadržaja.
Kako navodi, na lokaciji je postavljena oznaka "Javna plaža Bellevue / Public Bellevue Beach", no prostor je ograđen užadi koja ostavlja dojam da je pristup ograničen.
Prema njezinim tvrdnjama, incident se dogodio 20. srpnja oko 15:30, kada je s troje djece stigla na plažu. Prije nego što su otišli na plato, obitelj je sjela u hotelski kafić uz plažu. Budući da je prostor bio ograđen užetom, pitala je dvoje hotelskih djelatnika je li sunčalište postalo dio privatnog hotelskog prostora.
Oboje su joj, tvrdi, odgovorili da je plato i dalje javan te slobodno dostupan svim posjetiteljima. Jedan od djelatnika, kaže, rekao im je i da kavu kupljenu u kafiću mogu ponijeti na sunčalište.
"Na sunčalište smo otišli u dobroj vjeri, potpuno uvjereni da imamo pravo koristiti taj prostor", napisala je u pritužbi koju je poslala Hotelu Bellevue, Gradu Malom Lošinju, Turističkoj zajednici, Lučkoj upravi i tvrtki Jadranka turizam.
Žena se predstavila kao vlasnica hotela
Nedugo nakon dolaska, dok su joj djeca bila u moru, prišla im je žena koja je, prema riječima norveške turistkinje, nastupila vrlo konfrontirajuće te zatražila da odmah napuste plato. Tvrdila je da je riječ o privatnom prostoru Hotela Bellevue, a predstavila se kao vlasnica hotela.
Kada joj je Ude rekla da su joj hotelski djelatnici objasnili kako je riječ o javnom prostoru, žena ju je, tvrdi, upitala: "Mislite li da lažem?"
Prema njezinim navodima, rekla joj je i da svake godine lokalnoj zajednici plaća znatne iznose kako bi plato bio privatni prostor te ju je pitala vjeruje li više zaposlenicima hotela nego njoj.
Turistkinja tvrdi da joj je više puta zaprijetila pozivanjem zaštitara uz pitanje: "Želite li doista da pozovem zaštitare?" Potom se, kaže, nasmijala i dodala da ipak ne želi zvati zaštitare "zbog jedne žene s troje djece".
"Cijelo vrijeme mi se smijala i odbacivala ono što sam govorila. Njezino ponašanje smatrala sam zastrašujućim, patronizirajućim i potpuno neprimjerenim", navela je.
Zaštitari joj rekli da je plato javan
Nakon toga, tvrdi Ude, prišao im je djelatnik plaže koji je pokušao objasniti da hotel Gradu plaća visoke naknade za korištenje prostora. Ubrzo je stigao i zaštitar koji je, prema njezinim riječima, rekao da je sunčalište javno. Navodi da je njegovu izjavu snimila te videosnimku dostavila hotelu i nadležnim institucijama.
Kaže da su joj ukupno dvojica zaštitara, neovisno jedan o drugome, potvrdila da je plato javni prostor. Tijekom boravka primijetila je i da je drugim posjetiteljima, među kojima je bila i skupina djece, pristup istom prostoru bio zabranjivan.
Smatra da kombinacija užadi, hotelskih oznaka i proturječnih informacija stvara veliku zabunu među posjetiteljima. Ističe kako je na oznaci prostor označen kao "Public Bellevue Beach", odnosno javna plaža, ali i kao javna plaža uz naplatu pristupa.
Traži službeno pojašnjenje statusa platoa
Nakon incidenta Cathrine Ude obratila se hotelu, koji joj je odgovorio da plaža Bellevue posluje na temelju valjane koncesije.
No, tvrdi da nije dobila odgovor na ključno pitanje zbog kojeg je podnijela pritužbu, odnosno nalazi li se sporni središnji plato unutar koncesijskog područja i pod kojim ga uvjetima mogu koristiti ostali posjetitelji.
Pregledala je i službene karte sustava OpenSea te dostupnu koncesijsku dokumentaciju. Navodi da iz tih materijala proizlazi kako koncesija u uvali Čikat postoji, ali da nije mogla nedvojbeno utvrditi obuhvaća li i sunčalište koje je na fotografijama označila crvenom bojom.
U novoj poruci, poslanoj 25. srpnja gradonačelnici Malog Lošinja Ani Kučić i predstavnicima Turističke zajednice, istaknula je da još nije dobila službeno tumačenje nadležnih tijela.
Od Grada traži da potvrdi pripada li plato koncesijskom području kojim upravljaju Hotel Bellevue i Jadranka turizam te mogu li ga posjetitelji koristiti bez najma ležaljki ili druge hotelske opreme. Također traži provjeru jesu li oznake, užad i način organizacije pristupa usklađeni s pravilima koja vrijede na tom prostoru.
"Uvijek sam nailazila na gostoljubivost"
Naglašava da ne osporava samu koncesiju, već želi službeni odgovor o statusu konkretnog sunčališta.
"Moja namjera nije dovoditi u pitanje koncesiju, nego dobiti jasno i mjerodavno objašnjenje te osigurati da posjetitelji dobivaju dosljedne informacije o pravu pristupa", poručila je.
Dodala je da već godinama ljetuje u Hrvatskoj te da je dosad gotovo uvijek nailazila na gostoljubivost i profesionalnost, zbog čega ju je ovaj događaj posebno iznenadio, navodi Index.
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