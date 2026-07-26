Turistkinja iz Norveške neugodno se iznenadila na hrvatskoj plaži: Godinama ljetujem ovdje"

Prema njezinim tvrdnjama, incident se dogodio 20. srpnja oko 15:30, kada je s troje djece stigla na plažu. Prije nego što su otišli na plato, obitelj je sjela u hotelski kafić uz plažu. Budući da je prostor bio ograđen užetom, pitala je dvoje hotelskih djelatnika je li sunčalište postalo dio privatnog hotelskog prostora.