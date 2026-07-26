NASTAVLJA SE ŠIRITI
Vatrogasci se bore protiv požara koji prijeti Bordeauxu: "Situacija je teška"
Francuski vatrogasci se bore s vatrom koja prijeti Bordeauxu i udaljena je samo petnaestak kilometara od tog grada na jugozapadu zemlje, u trenutku kad vlasti evakuiraju sve veći broj ljudi iz njegovih predgrađa.
Oglas
Intenzivni toplinski val koji je zahvatio brojne dijelove Europe u tom je dijelu Francuske uzrokovao razorne požare. Izvanredno stanje proglasila je i susjedna Španjolska, gdje je požar blizu Valencije odnio život starijeg muškarca.
"Požar je udaljen oko petnaest kilometara od samog ulaza u grad", rekao je u nedjelju gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez na X-u je upozorio da je opća situacija i dalje teška.
Vlasti su dosad evakuirale 220 tisuća ljudi na jugozapadu Francuske nakon što su ranije ovog tjedna izbili požari i proširili se do Cap Ferreta, popularne ljetne turističke destinacije u regiji Akvitaniji.
Vatrogascima su se dobrovoljno pridružili i lokalni poljoprivrednici te regije poznate po proizvodnji vina, piše Reuters.
"Došli smo pomoći jer bismo, da je riječ o našom kraju, željeli da drugi učine isto. S obzirom na razmjere katastrofe, mislimo da je svaka pomoć dobrodošla", rekao je 65-godišnji poljoprivrednik Pascal Roudier.
U dosadašnjem dijelu srpnja najviše dnevne temperature u široj regiji Akvitaniji u prosjeku su iznosile 32,2 stupnja, što je za 7,3 više od prosječne najviše mjesečne temperature u razdoblju od 1961. do 1990. godine, pokazuju podaci klimatskog monitora Reutersa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas