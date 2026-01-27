Stiže promjena vremena: Očekuje nas obilna kiša

Pred nama je miran i suh dan. Na Jadranu ostaje većinom sunčano, a na kopnu će ujutro i prijepodne još biti dosta biti magle i niskih oblaka, zatim je moguće i nešto sunca. Vjetar na kopnu slab, prema kraju dana mjestimice umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima. Na Jadranu će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar u drugom dijelu dana okretati na jugozapadnjak. Najviša temperatura u unutrašnjosti većinom od 5 do 10°C, a duž obale i do 15 Celzijevih stupnjeva.