Stiže promjena vremena: Očekuje nas obilna kiša

Utorak je na Jadranu svanuo suh i vedar uz mjestimice umjerenu buru ili sjeverozapadni vjetar. Na kopnu je većinom oblačno, maglovito i vlažno s temperaturom blizu nule pa tijekom jutra budite oprezniji u prometu.
Pred nama je miran i suh dan. Na Jadranu ostaje većinom sunčano, a na kopnu će ujutro i prijepodne još biti dosta biti magle i niskih oblaka, zatim je moguće i nešto sunca. Vjetar na kopnu slab, prema kraju dana mjestimice umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima. Na Jadranu će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar u drugom dijelu dana okretati na jugozapadnjak. Najviša temperatura u unutrašnjosti većinom od 5 do 10°C, a duž obale i do 15 Celzijevih stupnjeva.
Navečer i u noći na srijedu novo naoblačenje dolazi na sjeverni Jadran i u Gorski kotar, mjestimice uz slabu kišu. To je najava sutrašnjeg pogoršanja koje će tijekom prijepodneva zahvatiti cijeli Jadran uz kišu i pljuskove. U prvom dijelu dana na kopnu još uvijek više suhog vremena, a zatim sve raširenija kiša. Puhat će jugozapadni vjetar, u gorju jak, a na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura zraka bez veće promjene.
Promjenjivo će ostati i tijekom četvrtka i petka, još uz mjestimičnu kišu, u Dalmaciji i pljuskove. Južni vjetrovi će oslabjeti i okrenuti na sjeverne pa će malo zahladiti što u gorju može donijeti i malo snijega.
Za vikend više suhog vremena, na Jadranu i sunčanije.
