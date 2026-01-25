Analiza
CNN: Snimke pokazuju da je agent oduzeo pištolj Prettiju neposredno prije pucnjave
Analiza videozapisa koju je proveo CNN pokazuje kako savezni imigracijski agent oduzima pištolj Alexu Prettiju neposredno prije nego što su ga policajci smrtno ranili.
Na snimci prolaznika koju je objavio CNN vidi se jedan agent kako poseže u gužvu drugih policajaca koji pokušavaju obuzdati Prettija te izuzima oružje koje izgleda kao vatreno oružje za koje Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) tvrdi da ga je Pretti imao kod sebe.
Može se čuti kako policajci viču: „Ima pištolj“, u trenutku kada neidentificirani agent poseže u Prettijev pojas dok ga skupina policajaca pokušava svladati. Nešto više od jedne sekunde nakon što se agent pojavljuje s oružjem u ruci, čuje se pucanj, nakon čega slijedi još najmanje devet hitaca, prema dostupnim snimkama.
Videozapisi pokazuju da agent koji je uzeo oružje u ruci nije imao ništa prije nego što je prišao Prettiju. Iz snimki koje je pregledao CNN nije jasno je li agent koji je oduzeo pištolj odmah obavijestio ostale da je oružje uklonjeno.
Međutim, otprilike minutu nakon pucnjave, dok je Prettijevo tijelo nepomično ležalo na ulici, na jednoj se snimci može čuti kako drugi policajac pita: „Gdje je pištolj?“ Agent koji ga je oduzeo prilazi i odgovara: „Ja imam pištolj.“
Nije jasno koji je agent prvi zapucao na Prettija.
U izjavi za javnost glasnogovornica DHS-a Tricia McLaughlin ustvrdila je da je policajac pucao na Prettija iz straha za vlastiti život.
„Policajci su pokušali razoružati osumnjičenika, ali je naoružani osumnjičenik pružao nasilan otpor“, rekla je McLaughlin. „U strahu za vlastiti život te za živote i sigurnost kolega, agent je ispalio obrambene hice.“ Dodala je da su medicinari pružili pomoć Prettiju, ali je na mjestu događaja proglašen mrtvim.
Ne vidi se da koristi oružje
Ni u jednom trenutku na snimkama koje je pregledao CNN ne vidi se da Pretti maše ili koristi oružje; ranije tijekom sukoba vidi se kako u jednoj ruci drži mobitel.
Načelnik policije Minneapolisa Brian O’Hara rekao je na konferenciji za novinare da se vjerovalo kako je Pretti zakoniti vlasnik oružja s važećom dozvolom za nošenje.
„Prema onome što sada vidim, ovo ne izgleda kao opravdana pucnjava“, rekao je Charles Ramsey, bivši policijski povjerenik Philadelphije i Washingtona, koji je pregledao snimke kao CNN-ov analitičar za pitanja policije. „Čovjek leži potrbuške na pločniku… a oni i dalje ispaljuju hice u njega.“
Prije same pucnjave, snimke koje je pregledao CNN pokazuju da su se napetosti brzo pojačale u južnom dijelu Minneapolisa, gdje je skupina saveznih agenata provodila operaciju. Otprilike dvije minute prije nego što su pucnjevi odjeknuli, vidi se kako nekoliko agenata privodi jednu osobu na ulici, dok prolaznici pušu u zviždaljke, trube automobilima i snimaju događaj, prema jednoj snimci iz obližnjeg automobila.
Pretti – 37-godišnjak koji je, prema riječima obitelji, radio kao medicinska sestra na intenzivnoj njezi u veteranskoj bolnici u Minneapolisu – prvi put se vidi kako stoji na ulici, u jednoj ruci drži mobitel i snima policajce, dok drugom rukom regulira promet. Dok savezni agent razgovara s drugim prolaznicima, Pretti viče agentu: „Nemojte ih gurati u promet!“
Agent zatim prilazi Prettiju i još nekolicini prolaznika te gura jednu ženu na tlo. Pretti staje između agenta i žene. Agent tada Prettija poprska kemijskim sredstvom i povlači ga na koljena, dok Pretti poseže za ruksakom drugog prolaznika, moguće pokušavajući doći do boce vode.
Najmanje šest drugih agenata brzo se okuplja; policajci stoje nad Prettijem i guraju ga na tlo dok se on, čini se, opire, što dovodi do fizičkog naguravanja na ulici.
Jedan agent se čini kako više puta udara Prettija dok je na tlu. Drugi agent, odjeven u sivu jaknu, na nekim se snimkama vidi kako poseže u gužvu policajaca i oduzima oružje koje izgleda kao vatreno oružje za koje DHS tvrdi da je pripadalo Prettiju. Taj agent zatim se brzo udaljava s mjesta sukoba.
"Nužna neovisna istraga"
Predsjednik Donald Trump i drugi savezni dužnosnici objavili su na društvenim mrežama fotografiju pištolja za koji tvrde da je pripadao Prettiju, a McLaughlin je istaknula da je oružje imalo dva spremnika kako bi, bez iznošenja dokaza, ustvrdila da „ovo izgleda kao situacija u kojoj je pojedinac želio nanijeti maksimalnu štetu i masakrirati pripadnike policije“.
Ramsey je odbacio takvu karakterizaciju.
Rekao je kako se čini da je velik broj agenata koji su „okružili“ Prettija mogao dovesti do toga da „previše policajaca smeta jedni drugima“ ili da je to dodatno stvorilo konfuziju oko toga gdje se nalazi Prettijevo oružje.
Također je naglasio da je nužna neovisna istraga pucnjave koju bi provela treća strana, osobito nakon izjava ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem i drugih dužnosnika Trumpove administracije koji su ubrzo nakon incidenta stali u obranu policajaca. „Kad vam se čelnici pojave i praktički unaprijed proglase pucnjavu opravdanom, ne možete očekivati objektivnu istragu utemeljenu na činjenicama“, rekao je Ramsey, nazvavši vodstvo DHS-a „potpuno izmaklim kontroli“.
