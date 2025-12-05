Kraj čovječanstva i život na Zemlji: Analiza NASA-e podigla ogromnu prašinu

Nije pitanje hoće li se to zapravo dogoditi. Samo je pitanje kada će se dogoditi.
Oglas
Neizbježan proces gašenja Sunca
Najnovija NASA-ina analiza podigla je ogromnu prašinu i otvorila jedno od najtežih pitanja čovječanstva: kada će započeti neizbježan proces gašenja Sunca, odnosno proces koji će ujedno označiti i kraj uvjeta za život na Zemlji? Prema istraživačima i stručnjacima, put do tog kraja već je započeo, iako danas još uvijek nemamo pojma koliko će dramatične biti promjene u budućnosti.
Znanstvenici objašnjavaju da Sunce stabilno radi, ali da se njegove unutarnje zalihe vodika polako iscrpljuju. Kada taj proces dosegne kritičnu točku, naša zvijezda ući će u fazu koja će radikalno promijeniti cijeli Sunčev sustav.
Prema NASA-i i astronomima sa Sveučilišta Warwick, naša zvijezda će dosegnuti svoj energetski kolaps za oko 5 milijardi godina. Kada u jezgri Sunca ponestane vodika, započet će fuzija helija i Sunce će ući u fazu crvenog diva, izvještava Metropolitan.
Merkur i Venera potpuno progutani, a Zemlja...
Ovo dramatično širenje imat će razorne posljedice:
- Merkur i Venera najvjerojatnije će biti potpuno progutani,
- Ekstremni valovi zračenja i topline dosegnut će Zemlju, uništavajući mogućnost života.
NASA očekuje da bi oceani mogli jednostavno ispariti, atmosfera bi se postupno raspala, a planet bi postao sličan samo izvana, ali bez uvjeta da itko preživi ili živi na njemu. U završnom činu, Sunce bi se urušilo u bijelog patuljka, hladan i neaktivan ostatak svoje nekadašnje slave.
Opći smjer evolucije
Stručnjaci upozoravaju da bi Zemlja mogla postati nenastanjiva za otprilike milijardu godina kako se sjaj Sunca postupno povećava. Vrlo je malo u kozmičkim okvirima, ali naravno, ogromno u našoj percepciji vremena. Znanstvenici dodaju da iako se dugoročna predviđanja mogu promijeniti kako se modeli usavršavaju, opći smjer evolucije zvijezde ostaje jasan i neizbježan.
Dok znanstvenici predviđaju da je kraj blizu, NASA hrabro gleda u blisku budućnost. Artemis II predstavlja sljedeći veliki korak u ponovnom osvajanju Mjeseca. U ovoj fazi programa, četiri astronauta će letjeti u kružnu orbitu oko našeg satelita kako bi testirali ključne sustave prije planiranog slijetanja misije Artemis III.
Iznenađujuće, NASA ovaj put uključuje javnost u priču: putem programa "Artemis II Virtual Passport" svatko u svijetu može se prijaviti za primanje ekskluzivnog sadržaja, virtualnih događaja i službenih ažuriranja o misiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas