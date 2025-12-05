Kraj čovječanstva i život na Zemlji: Analiza NASA-e podigla ogromnu prašinu

Najnovija NASA-ina analiza podigla je ogromnu prašinu i otvorila jedno od najtežih pitanja čovječanstva: kada će započeti neizbježan proces gašenja Sunca, odnosno proces koji će ujedno označiti i kraj uvjeta za život na Zemlji? Prema istraživačima i stručnjacima, put do tog kraja već je započeo, iako danas još uvijek nemamo pojma koliko će dramatične biti promjene u budućnosti.