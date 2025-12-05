Oglas

kada će se ugasiti sunce

Kraj čovječanstva i život na Zemlji: Analiza NASA-e podigla ogromnu prašinu

author
N1 BiH
|
05. pro. 2025. 22:37
Sunce
Unsplash/Ilustracija

Nije pitanje hoće li se to zapravo dogoditi. Samo je pitanje kada će se dogoditi.

Oglas

Neizbježan proces gašenja Sunca

Najnovija NASA-ina analiza podigla je ogromnu prašinu i otvorila jedno od najtežih pitanja čovječanstva: kada će započeti neizbježan proces gašenja Sunca, odnosno proces koji će ujedno označiti i kraj uvjeta za život na Zemlji? Prema istraživačima i stručnjacima, put do tog kraja već je započeo, iako danas još uvijek nemamo pojma koliko će dramatične biti promjene u budućnosti.

Znanstvenici objašnjavaju da Sunce stabilno radi, ali da se njegove unutarnje zalihe vodika polako iscrpljuju. Kada taj proces dosegne kritičnu točku, naša zvijezda ući će u fazu koja će radikalno promijeniti cijeli Sunčev sustav.

Prema NASA-i i astronomima sa Sveučilišta Warwick, naša zvijezda će dosegnuti svoj energetski kolaps za oko 5 milijardi godina. Kada u jezgri Sunca ponestane vodika, započet će fuzija helija i Sunce će ući u fazu crvenog diva, izvještava Metropolitan.

Merkur i Venera potpuno progutani, a Zemlja...

Ovo dramatično širenje imat će razorne posljedice:

- Merkur i Venera najvjerojatnije će biti potpuno progutani,

- Ekstremni valovi zračenja i topline dosegnut će Zemlju, uništavajući mogućnost života.

NASA očekuje da bi oceani mogli jednostavno ispariti, atmosfera bi se postupno raspala, a planet bi postao sličan samo izvana, ali bez uvjeta da itko preživi ili živi na njemu. U završnom činu, Sunce bi se urušilo u bijelog patuljka, hladan i neaktivan ostatak svoje nekadašnje slave.

Opći smjer evolucije

Stručnjaci upozoravaju da bi Zemlja mogla postati nenastanjiva za otprilike milijardu godina kako se sjaj Sunca postupno povećava. Vrlo je malo u kozmičkim okvirima, ali naravno, ogromno u našoj percepciji vremena. Znanstvenici dodaju da iako se dugoročna predviđanja mogu promijeniti kako se modeli usavršavaju, opći smjer evolucije zvijezde ostaje jasan i neizbježan.

Dok znanstvenici predviđaju da je kraj blizu, NASA hrabro gleda u blisku budućnost. Artemis II predstavlja sljedeći veliki korak u ponovnom osvajanju Mjeseca. U ovoj fazi programa, četiri astronauta će letjeti u kružnu orbitu oko našeg satelita kako bi testirali ključne sustave prije planiranog slijetanja misije Artemis III.

Iznenađujuće, NASA ovaj put uključuje javnost u priču: putem programa "Artemis II Virtual Passport" svatko u svijetu može se prijaviti za primanje ekskluzivnog sadržaja, virtualnih događaja i službenih ažuriranja o misiji.

Teme
NASA gašenje sunca sunce svemir

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ