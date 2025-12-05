Kako se kiseli kupus?

Glavice se slažu što tjesnije jedna uz drugu. Svaki prazan prostor znači manje kupusa i više vode – a cilj je maksimalno iskoristiti kapacitet posude. U šupljine između glavica guraju se polovice ili četvrtine manjih glavica. Ti manji komadi prvi će se ukiseliti i mogu se koristiti za salatu dok se čeka da velike glavice dozriju.