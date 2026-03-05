Zbog čega biste trebali prestati jesti najmanje tri sata prije spavanja

Prema novom istraživanju, jednostavna promjena u večernjoj rutini – prestanak konzumiranja hrane najmanje tri sata prije odlaska na spavanje – mogla bi imati pozitivan utjecaj na zdravlje srca i metabolizam. Naučnici navode da ova navika može poboljšati krvni tlak, rad srca i kontrolu šećera u krvi, čak i bez smanjenja ukupnog unosa kalorija.
Oglas
Studiju su proveli istraživači s Northwestern Medicine, koji su pratili osobe s povećanim rizikom od kardiometaboličkih bolesti. Kada su sudionici prestali jesti najmanje tri sata prije spavanja i produžili noćno razdoblje bez hrane na oko 12 sati, zabilježena su mjerljiva poboljšanja zdravstvenih pokazatelja, piše Klix.
Noćni krvni tlak smanjio se za približno 3,5 posto, a srčani ritam za približno 5 posto, dok je tijekom dana zabilježena bolja regulacija šećera u krvi i inzulina.
Stručnjaci smatraju da je jedan od razloga za ove koristi povezan s cirkadijalnim ritmom, odnosno unutarnjim biološkim satom koji upravlja brojnim funkcijama organizma.
Kako se približava vrijeme za spavanje, tijelo počinje usporavati metabolizam i pripremati se za odmor. Ako se hrana unosi u tom razdoblju, organizam istodobno mora probavljati hranu i prelaziti u stanje odmora, što može poremetiti procese koji reguliraju krvni tlak, srčani ritam i razinu šećera u krvi.
Tijekom zdravog sna srčani ritam i krvni tlak prirodno se smanjuju, što je važan dio oporavka organizma. Izbjegavanje kasnonoćnih obroka može pomoći da se ovaj prirodni proces odvija nesmetano jer tijelo nije opterećeno probavom.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da su rezultati istraživanja zasad kratkoročni i da je potrebno više studija kako bi se potvrdilo da ova strategija djeluje kod šire populacije.
Bez obzira na to, za mnoge ljude, posebno one s povećanim rizikom od srčanih i metaboličkih bolesti, pomicanje večernjeg obroka na ranije vrijeme i izbjegavanje hrane barem tri sata prije spavanja može biti jednostavan način za poboljšanje zdravlja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas