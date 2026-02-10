Kako brzo sniziti tlak?

Prije nego što krenemo u konkretne tehnike, važno je razumjeti mehanizam iza visokog tlaka. Zamislite vodovodne cijevi u vašem domu. Kada je protok normalan, sve funkcionira glatko. Ali što se događa kada se nakupi talog ili kada pumpa radi prejako? Dolazi do povećanog pritiska na stijenke cijevi.