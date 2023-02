Liječnica otkrila koliko dugo smijete koristiti sprej za nos

Podijeli :

Iuliia Alekseeva / Alamy / Alamy / Profimedia

Ako vam je često začepljen nos, osobito u sezoni alergija koja već počinje, kapi za nos mogu izgledati kao brzo rješenje. Začepljen nos najčešće se javlja u kombinaciji s prehladom i gripom, a mnogima je sigurno najgori i najdosadniji simptom s kojim se moraju nositi. Osim što otežava disanje, začepljen nos može utjecati i na kvalitetu sna.

Kapi za nos mogu se činiti kao brzo i jednostavno rešenje. U mnogim slučajevima i jesu, sve dok ih pravilno koristite. Ako se predugo oslanjate na sprej za nos, mogli biste sebi stvoriti više štete nego pomoći.

Nisu svi sprejevi za nos isti

Na tržištu postoji nekoliko vrsta sprejeva za nos. Svi oni liječe isti problem, ali se koriste za različite uzroke.

“Postoji nekoliko kategorija sprejeva za nos, ali oni koji se najčešće koriste su sprejevi na bazi steroida za alergije ili dugotrajnu upotrebu i brzodjelujući nazalni dekongestivi“, rekao je otorinolaringolog i laringolog dr. Omid Mehdizadeh za Huffpost, a prenosi City Magazine.

Sprejevi za nos koji se temelje na steroidima pomažu u smanjenju upale i sluzi u nosu koja uzrokuje začepljenost.

“Dekongestivni sprejevi za nos djeluju tako što sužavaju krvne sudove u nosu“, rekla je dr. Darria Long Gillespie, liječnica hitne medicine. To dovodi do manjeg dotoka krvi u nosno tkivo, a time i do manjeg oticanja i začepljenja.

Može li se razviti ovisnost?

Kada je riječ o sprejevima za nos, postoji teorija da dugotrajnim korištenjem možete razviti ovisnost o njima, što će rezultirati češćim začepljenjima.

“To je uobičajeno uvjerenje. Mnogi ljudi nisu svjesni koji sprejevi za nos povećavaju rizik od oporavka i koji su sigurni za duže korištenje. Dekongestivni sprejevi za nos posebno povećavaju rizik od povratka začepljenog nosa jer sužavaju krvne sudove i tkiva koja brzo uzrokuju oticanje”, objasnio je otorinolaringolog Mehdizadeh.

Ako stalno koristite ovakav lijek, čim ga prestanete koristiti, tkivo će postati ovisno o kemikalijama. To je ono što stvara povratnu kongestiju koja bi mogla biti čak i gora od početnog oticanja.

“Klinički, to se naziva povratna hiperemija sluznice, što znači da umjesto smanjenog protoka krvi, zapravo dobivate povećanje protoka krvi, uzrokujući trajnu blokadu koja se više ne poboljšava dekongestivima”, dodala je Long Gillespie. Ali, kada se korištenje nazalnih dekongestiva za prevladavanje prehlade ili gripa smatra predugim?

“Nemojte koristiti nazalne dekongestive dulje od tri dana”, rekla je dr Gillespie, jer se možete suočiti s povratnim začepljenjem. Ako ga svakodnevno koristite više od tri dana, tjednima ili mjesecima, možete oštetiti sluznicu nosne šupljine uključujući stanjivanje tkiva, što može dovesti do rinitisa.

Osim sprejeva, uvijek postoje alternativne metode liječenja začepljenog nosa, kao što su fiziološki rastvori, oralni dekongestivi i udisanje pare. Ako primijetite da nakon izvjesnog razdoblja ništa ne pomaže, posjetite liječnika jer može biti riječ o alergiji ili nekom drugom zdravstvenom razlogu.

