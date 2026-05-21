Bolnički dugovi nastavljaju rasti jednakom dinamikom

U sustavu zdravstva na kraju prošle godine bilo je zaposleno više od 77 tisuća djelatnika. Broj formalno zaposlenih na kraju 2025. povećan je za 481 djelatnika u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, kada se broj zaposlenih promatra kroz obračunate sate rada, vidljivo je smanjenje za 588 zaposlenika, što pokazuje razliku između formalne zaposlenosti i stvarno raspoloživih kapaciteta sustava.