Bolnički dugovi nastavljaju rasti jednakom dinamikom

Hrvatski zdravstveni sustav i 2025. godinu završio je u minusu, a unatoč nešto bržem rastu prihoda od rashoda, bolnički dugovi nastavili su rasti gotovo jednakim tempom kao i prethodnih godina, upozoreno je u četvrtak na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) u Vodicama.
Ekonomska savjetnica UPUZ-a Marina Jurković rekla je da su zdravstvene ustanove prošlu godinu završile s manjkom od 287,6 milijuna eura, dok su ukupne obveze sustava dosegnule 2,4 milijarde eura.
Naglasila je ipak da je ukupni minus blago smanjen jer su prihodi rasli za 11,3 posto, nešto brže od rashoda koji su povećani za 10,6 posto.
"Udio manjka u prihodima iznosio je 5,5 posto, što znači da sustav na svakih 100 eura prihoda generira 5,5 eura manjka. Taj je pokazatelj ipak nešto povoljniji nego 2024. godine, kada je iznosio 6,1 posto. Drugim riječima, prihodi pokrivaju manje od 95 posto rashoda“, rekla je Jurković.
Najveći financijski pritisak i dalje nose bolnice, koje su same ostvarile više od 300 milijuna eura manjka, pri čemu su opće bolnice u najtežoj situaciji. S druge strane, klinički bolnički centri i klinike poslovali su nešto bolje nego godinu prije, dok su domovi zdravlja iz minusa prešli u pozitivno poslovanje ostvarivši višak veći od 19 milijuna eura.
Jurković je upozorila da gotovo 95 posto ukupnog duga otpada na bolnički sustav te da se trend rasta dugovanja nastavio i tijekom 2026. godine. Dug bolnica krajem travnja ove godine dosegnuo je 720 milijuna eura, od čega je 470 milijuna eura bilo dospjelo.
Istaknula je i da su rokovi plaćanja lošiji nego prethodnih godina pa opće bolnice svoje obveze podmiruju u prosjeku tek nakon oko 270 dana.
Najveći dio troškova zdravstvenog sustava i dalje otpada na zaposlene te lijekove i potrošni medicinski materijal, koji zajedno čine gotovo 80 posto svih rashoda.
U sustavu zdravstva na kraju prošle godine bilo je zaposleno više od 77 tisuća djelatnika. Broj formalno zaposlenih na kraju 2025. povećan je za 481 djelatnika u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, kada se broj zaposlenih promatra kroz obračunate sate rada, vidljivo je smanjenje za 588 zaposlenika, što pokazuje razliku između formalne zaposlenosti i stvarno raspoloživih kapaciteta sustava.
Država je tijekom prošle godine u nekoliko navrata osigurala dodatna sredstva za podmirivanje dijela duga prema veledrogerijama, no podaci predstavljeni na kongresu pokazuju da se dugovi i dalje nastavljaju stvarati gotovo istim tempom.
Na dvodnevnom kongresu UPUZ-a u Vodicama raspravlja se o ključnim izazovima hrvatskog zdravstva, među kojima su financijska održivost sustava, poslovanje bolnica, odnos javnog i privatnog sektora, kadrovski problemi, zakonske promjene te primjena umjetne inteligencije u zdravstvu.
