Zaboravite na morske pse, zmije i lavove. Najopasniji predator u povijesti ljudske vrste teži manje od grama.
Da, taj "neprimjetni insekt" svake godine odnese više od milijun ljudskih života, prenoseći bolesti poput malarije, denga groznice, virusa Zika i još mnoštvo patogena koji zvuče kao naslovi horor filmova. Za usporedbu - morski psi usmrte manje od deset ljudi godišnje. Komarac? Milijun.
Povjesničar Timothy Winegard, autor knjige "Komarac: Povijest našeg najsmrtonosnijeg predatora", objašnjava da su malarija i žuta groznica oblikovale povijest čovječanstva - od prvih ljudi pa sve do modernog svijeta. "Zemlje bez malarije razvijale su bogatija gospodarstva", kaže Winegard. Da, jedan insekt doslovno je krojio geopolitiku, piše Luftika.
Zašto baš vas "voli" komarac?
Znanost kaže: 85 % toga jeste li im magnet ili ne - zapisano je u genima. Ali postoje trikovi koji vam mogu spasiti kožu (doslovno).
Preskočite pivo, uzmite limunadu
Komarci ne vide kao mi - oni prate toplinu i mirise. Alkohol podiže tjelesnu temperaturu, što vas za njih pretvara u "gorući neonski znak".
Rashladite se i smirite disanje
Komarci detektiraju ugljikov dioksid s 60 metara! Vježbanje ili teško disanje? Pozivnica za večeru. Svjetlija odjeća i dugi rukavi pomažu jer tamne tkanine zadržavaju toplinu, prenosi City Magazine.
Naoružajte se repelentima (ali pravilno)
Zaboravite na "malo po vratu i rukama" - ostavite milimetar kože nezaštićen i ona će ga pronaći. DEET je i dalje kralj, a biljna alternativa je ulje limunskog eukaliptusa. Postoji čak i odjeća tretirana insekticidima (ako želite biti modni "anti-komarac").
Čuvajte vodu (i čepove)
Komarci se razmnožavaju u stajaćoj vodi - od bare do kapljice u čepu od boce. Dakle, očistite dvorište, prospite kišnicu iz kanti, jer njima je dovoljno pola žličice za novi roj.
Perite stopala - ozbiljno!
Preskočiti tuširanje? Možda. Miris tijela može zbuniti komarce jer povećava broj bakterija na koži. Ali stopala su druga priča - bakterije na njima djeluju kao afrodizijak za komarce. Zato nas najčešće izujedaju oko gležnjeva.
Krvna grupa 0? Spremite se
Mitovi da "više vole žene" ili "plavuše su magnet" nisu točni. Ali krvna grupa? Ako ste 0 - dvostruko ste primamljiviji od osobe s grupom A. B? Negdje u sredini.
Dakle, komarac nije samo smarač s terase - on je povijesni lik, influencer bolesti i pravi razlog zašto nosimo duge rukave usred ljeta. A dok mi planiramo koktele na plaži, on planira vašu krvnu grupu 0.
