Nije kolesterol: Jedna druga stvar tiho oštećuje vaše srce

"Oznake na prednjoj strani pakiranja govore vam ukupni sadržaj šećera, a ako je veći od 22,5 g na 100 g ili ima više od 27 g u jednoj porciji, proizvod je bogat šećerom. Također trebate provjeriti popis sastojaka kako biste vidjeli jesu li šećeri dodani u vašu hranu ili su prirodno prisutni. Što su dodani šećeri više na popisu, to ih je u proizvodu više."