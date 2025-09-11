Kako smanjiti LDL kolesterol?

Nemate opravdanje za odgodu polusatnog vježbanja dnevno. Tjelesna aktivnost tijekom barem pet dana u tjednu pomoći će u snižavanju razine lošeg kolesterola. Kako točno vježbanje utječe na LDL kolesterol?

Kad vježbate, povećavate razinu HDL kolesterola koji uklanja LDL kolesterol iz krvotoka. Istovremeno, sama tjelesna aktivnost pomaže u smanjenju veličine LDL čestica, čineći ih manje štetnima za arterije.

Ne morate postati maratonac ili dizač utega da biste vidjeli poboljšanja. Odlučite se za hodanje, grupno vježbanje, plivanje, jahanje, rolanje, vožnju biciklom ili bilo koju drugu aktivnost koja vas čini sretnima i zadovoljnima. Ključ je u dosljednosti – bolje je vježbati umjereno svaki dan nego intenzivno jednom tjedno.