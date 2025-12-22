Nije samo kolesterol: Jedan protein mogući je pokazatelj srčanih bolesti

Od trenutka kada se krvna žila ošteti, bilo zbog povišene razine šećera u krvi ili dima cigareta, imunološke stanice odmah prodiru u to područje. Te imunološke stanice zatim obuhvaćaju čestice kolesterola koje se inače nalaze u krvotoku, stvarajući masni plak koji se zadržava u stijenci krvne žile.