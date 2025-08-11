Trikovi za prestanak pušenja

Prestanak pušenja jedan je od najvažnijih koraka koje možete poduzeti za svoje zdravlje. Iako neće biti lako, uz prave strategije, podršku i upornost, možete uspjeti. Zapamtite riječi dr. Gracina: „Nikad nije kasno prestati pušiti, uvijek postoji dobit na kratki i dugi rok te uvijek možemo nešto pozitivno učiniti za sebe i svoje bližnje.”