Zaboravite na pravilo "dvije litre vode dnevno": Evo koliko vode zapravo trebate piti

Znakovi dehidracije su glavobolja, žeđ i problemi s koncentracijom - čak i samo 2 % smanjenja hidracije može izazvati umor i usporenost. Dr. Emily Leeming kaže da je najbolji način da procijenite jeste li dehidrirani promatranje boje urina. "Kad ste dobro hidrirani, urin je proziran, svijetle boje limunade. Kad je vrijeme za više vode, urin je tamnožut, boje jabukovače ili tamniji. Ako pijete previše vode, urin je potpuno bistar."