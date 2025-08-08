U kajganu za doručak dodajte ovu namirnicu: Salo se topi, a probava radi kao sat

Gubitak masnoće na trbuhu može biti frustrirajući proces, ali se ne može ubrzati. Uklanjanje opasne visceralne masti, koja se nalazi oko trbušnih organa, zahtijeva promjenu načina života i navika. Na primjer, uključivanje više vlakana i proteina u prehranu, ograničavanje unosa trans masti i dodanog šećera, kao i redovito vježbanje, mogu biti odlične opcije za početak, piše Super žena.