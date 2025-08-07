U Hrvatskoj nestašica važnog lijeka, liječnik poslao apel: "Ne stvarajte zalihe"

"Potvrđeno je da će veledrogerija učiniti sve što je moguće kako bi po život važan inzulin bio što prije dostupan ljekarnama. Očekuje se da će ljekarne moći osigurati inzuline iz veledrogerija svojim pacijentima do petka, 8. kolovoza 2025. stoga nema mjesta panici", piše Na inzulinu.