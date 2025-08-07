U Hrvatskoj nestašica važnog lijeka, liječnik poslao apel: "Ne stvarajte zalihe"

Posljednjih dana zabilježen je povećan broj dojava o privremenim nestašicama brzodjelujućih inzulina tvrtke Novo Nordisk u ljekarnama diljem Hrvatske. Riječ je o esencijalnom lijeku za osobe s tipom 1 dijabetesa.
Posljednjih dana zabilježen je ponovno povećan broj dojava o privremenim nestašicama brzodjelujućih inzulina tvrtke Novo Nordisk u ljekarnama diljem Hrvatske. Riječ je o esencijalnom lijeku za osobe s tipom 1 dijabetesa. Ako inzulin nije pravovremeno primijenjen vrlo brzo može doći do razvoja po život opasne ketoacidoze i smrtnog ishoda, piše portal Na inzulinu.
Iako na tržištu postoje inzulini drugih proizvođača koji se mogu koristiti kao alternativa, važno je naglasiti da ti pripravci nisu identični i mogu se razlikovati u načinu djelovanja.
"Liječnici obiteljske medicine često oklijevaju mijenjati terapiju bez preporuke dijabetologa, dijelom zbog mogućih razlika među inzulinima, a dijelom zbog nedostatka specifične edukacije o tim pripravcima", kažu s portala.
Nove količine na skladištu
Na situaciju su upozoreni HALMED, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska ljekarnička komora; a brojni pacijenti su uputili prijave i proizvođaču.
Prema informacijama koje je prof. dr. sc. Dario Rahelić, predstojnik Referentnog centra za dijabetes dobio od direktora najveće veledrogerije u Hrvatskoj, nove količine inzulina su stigle na skladište.
"Potvrđeno je da će veledrogerija učiniti sve što je moguće kako bi po život važan inzulin bio što prije dostupan ljekarnama. Očekuje se da će ljekarne moći osigurati inzuline iz veledrogerija svojim pacijentima do petka, 8. kolovoza 2025. stoga nema mjesta panici", piše Na inzulinu.
U međuvremenu, osobama s dijabetesom koje naiđu na nestašicu preporučuje se da kontaktiraju više ljekarni jer u nekima ipak postoje manje zalihe iz prethodnih isporuka. Također, da se, u slučaju da ne uspiju nabaviti inzulin, odmah obrate bolničkoj hitnoj pomoći ili svojoj matičnoj dijabetološkoj ustanovi.
Rahelić, predstojnik Referentnog centra za dijabetes, uputio je apel pacijentima da ne stvaraju zalihe inzulina kako bi svi koji ga hitno trebaju mogli doći do svoje po život važne terapije na vrijeme.
