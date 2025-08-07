Oko 323 tisuće primatelja mirovina ovaj mjesec dobiva povišicu: Ovo su iznosi

U Hrvatskoj su 323 tisuće primatelja najnižih mirovina, među njima je, uz radnike koji su bili prijavljeni na minimalac, i 40 tisuća poljoprivrednih osiguranika te obrtnika
Oglas
Oko 323 tisuće primatelja najnižih mirovina ovaj će mjesec dobiti povišicu od 3 posto, čime će se te mirovine povećati za desetak eura. Među primateljima najnižih mirovina (u prosjeku 410 eura) jest oko 274 tisuća osoba koje žive u Hrvatskoj te oni mogu očekivati oko 12 eura više, piše Večernji list.
Preostalih 48 tisuća primatelja najnižih mirovina do ukupnog broja od 322 tisuće ljudi su kojima se mirovine šalju u inozemstvo, strani radnici koji su radili u Hrvatskoj ili osobe koje su se iselile. Najniža je mirovina iznos mirovine koju država jamči svakom radniku neovisno o tome koliku je plaću primao tijekom radnog vijeka i taj je iznos bio 13,99 eura po godini staža u prvom dijelu ove godine. Mijenja se dva puta godišnje.
Prema tomu, osoba koja je radila 28 godina, koliki je prosječni staž primatelja najnižih mirovina, ne može imati ispod 391 euro mirovine. Kad bi se ta mirovina odredila prema plaćenim doprinosima i visini plaće, bila bi osjetno manja, oko 270 eura. Sadašnji premijer Andrej Plenković dva je puta povećavao najniže mirovine po tri posto više nego što su rasle ostale mirovine jer je Vlada procijenila da je ta skupina umirovljenika najugroženija.
Uz radnike koji su bili prijavljeni na minimalac među domaćim primateljima najnižih mirovina je i 40 tisuća poljoprivrednih osiguranika te obrtnika! Još je veći problem što broj primatelja najnižih mirovina raste iz godine u godinu kako u mirovinu ulaze generacije tranzicijskih gubitnika, koji su glavninu radnog vijeka odradili u teškim privatizacijskim razdobljima ili su, uz vlastiti pristanak ili bez njega, bili prijavljeni na minimalac, a razliku primali na ruke.
U odgovoru na upit Večernjeg lista, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje navodi da je na svakih stotinu novih umirovljenika (bez inozemnih mirovina) koji su tijekom 2025. godine otišli u mirovinu njih 37 dospjelo u kategoriju primatelja najnižih mirovina.
"Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od siječnja do lipnja 2025. bilježi 18.368 novih korisnika mirovina bez međunarodnih ugovora s prosječnom neto mirovinom od 624,82 eura", odgovorili su iz mirovinskog osiguranja. Među njima bila su 6823 nova korisnika najnižih mirovina, što čini 37 posto od ukupnog broja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas