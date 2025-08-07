Oko 323 tisuće primatelja mirovina ovaj mjesec dobiva povišicu: Ovo su iznosi

Uz radnike koji su bili prijavljeni na minimalac među domaćim primateljima najnižih mirovina je i 40 tisuća poljoprivrednih osiguranika te obrtnika! Još je veći problem što broj primatelja najnižih mirovina raste iz godine u godinu kako u mirovinu ulaze generacije tranzicijskih gubitnika, koji su glavninu radnog vijeka odradili u teškim privatizacijskim razdobljima ili su, uz vlastiti pristanak ili bez njega, bili prijavljeni na minimalac, a razliku primali na ruke.