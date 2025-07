Procjenjuje se da Alzheimer čini 60 do 80 posto svih slučajeva demencije. Budući da se simptomi razvijaju postupno, često se zamjenjuju za uobičajene znakove starenja (npr. zaboravljanje dogovora ili ostavljanje stvari na pogrešna mjesta). To znači da većina pacijenata ne dobiva medicinsku dijagnozu sve dok bolest ne uznapreduje, piše portal Best Life.