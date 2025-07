"Ne možete ignorirati pola milijuna ljudi. Sviđalo se to meni ili ne, to je događaj prvog reda. Drugo, čovjek koji je dobio 75 % glasova ne može drugo nego nesvrstano djelovati jer to su sve njegovi glasači i narod je uz njega, a taj se narod sastoji od različitih ljudi. Jedni su Thompsonom oduševljeni, a drugi bi ga najradije utopili u čaši vode. I jedni i drugi su glasali za Milanovića i on to zna. Zato on više ne može pričati što god mu padne na pamet kao u prvom mandatu, jer ga takva podrška na neki način paralizira", kaže Puhovski.