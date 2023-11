Zašto lakše zaspemo na kauču nego u krevetu?

Podijeli :

Zašto se lako zaspe na kauču, ali ne uvijek i u krevetu? Pritisak spavanja jedan je od razloga zašto lakše zaspite na kauču. To se odnosi na snagu biološkog nagona za spavanjem. Što ste dulje budni, to je pritisak sna veći.

Vaš tjelesni sat je još jedan faktor. On vam govori da ste budni danju i da spavate noću. Vaše će okruženje također utjecati na to koliko je vjerojatno da ćete zaspati. Možda ste upravo pojeli obrok, vaš udoban kauč je u toploj sobi, s prigušenim osvjetljenjem i možda televizijskim programom u pozadini. Mnogima je ovo okruženje savršeno za uspavljivanje. Dakle, do kraja dana, pritisak sna je jak, vaš cirkadijalni ritam govori vam da je vrijeme za spavanje, a vaše okruženje je ugodno, piše CNN.

Što se događa nakon drijemanja na kauču?

Ako ste odrijemali na kauču prije spavanja, vaš je pritisak spavanja vjerojatno mnogo niži nego prije spavanja. Umjesto da iza sebe imate više od 16 sati budnosti, upravo ste se probudili i stoga imate manji pritisak spavanja. Zbog toga može biti mnogo teže zaspati u krevetu.

Ako ste samo zaspali na sofi na pet minuta, možda nećete imati previše problema sa spavanjem u krevetu. Malo je vjerojatno da će tako kratko drijemanje znatno smanjiti pritisak sna. Ali da ste spavali sat vremena, možda bi bila druga priča.

Vaši ciklusi spavanja također mogu raditi protiv vas. Većina ciklusa spavanja traje oko 90 minuta. Počinju s laganim snom, napreduju do dubokog sna i zatim ponovno završavaju s laganim snom. Ako se probudite tijekom dubokog sna, vjerojatno ćete se osjećati omamljeno i moglo bi biti lako ponovno zaspati kad odete u krevet. Ali ako se probudite tijekom laganog sna, moglo bi biti teže ponovno zaspati u krevetu.

Aktivnosti koje možete učiniti kad ustanete sa kauča poput paljenja jakog svjetla ili pranja zuba, također mogu učiniti da se osjećate budnijima i otežati vam spavanje kad odete u krevet.

Zašto ne mogu zaspati u vlastitom krevetu?

Postoje i drugi razlozi zašto bi zaspati u krevetu moglo biti izazovno. Mnogi ljudi osjećaju tjeskobu zbog padanja u san. Brinu se hoće li dovoljno spavati ili dovoljno brzo zaspati.

U takvim slučajevima odlazak u krevet može biti povezan s osjećajem stresa i strepnje, što dodatno otežava spavanje. Možda je lakše zaspati na kauču, gdje je manje stresa. Također bi moglo biti teže zaspati u krevetu zbog loših navika prije spavanja. To se odnosi na vaše ponašanje prije spavanja i okruženje za spavanje.

Zdrave navike spavanja, uključuju redovitu rutinu prije spavanja, mračnu, tihu sobu za spavanje i nekorištenje mobitela u krevetu. Za mnoge ljude koji nemaju dobre navike spavanja, njihovo ponašanje prije spavanja i okruženje u spavaćoj sobi možda neće biti pogodno za spavanje.

