Izvor: Andisheh A on Unsplash / Ilustracija

Istraživanje je pokazalo da jedan od desetero odraslih Amerikanaca rijetko ili nikad dobro ne spava, a oko 25 posto parova odlučuje spavati odvojeno od svog partnera, navodi Nacionalna zaklada za spavanje. Je li zdravo da parovi spavaju odvojeno?

Iako odvojeno spavanje poboljšava kvalitetu sna i smanjuje stres, zajedničko spavanje rezultira zdravijim seksualnim životom i sretnijim vezama.

Dok su hrkanje i različiti rasporedi spavanja i buđenja glavni razlozi zbog kojih parovi odlučuju spavati odvojeno (57, odnosno 56 posto glasova), studija Naturepedice otkriva da različite generacije imaju različite razloge za odvojeno spavanje. 63 posto milenijalaca i 62 posto generacije Z kaže da su proturječni rasporedi spavanja/buđenja razlog zbog kojeg spavaju u odvojenim krevetima ili sobama. Za 68 posto baby boomera hrkanje je glavni faktor, dok 23 posto generacije X i 28 posto milenijalaca navodi probleme s intimnošću kao razlog. Generacija Z ističe da želi imati “kontrolu nad čvrstoćom ili mekoćom svog madraca”, prenosi Index.

Profesorica sa Sveučilišta Lancaster Hilary Hinds kaže da su parovi krajem 19. stoljeća počeli spavati u odvojenim krevetima, što je bila zdravstvena mjera opreza. U svojoj knjizi A Cultural History of Twin Beds Hinds navodi da su liječnici tada upozoravali na “strašne posljedice dijeljenja kreveta”. Primjerice, u knjizi liječnika Williama Whittyja Halla Sleep: Or the Hygiene of the Night iz 1861. savjetuje se da svaki spavač “treba imati krevet u velikoj, čistoj i svijetloj sobi, a ako to nije tako, na kraju će mu oslabjeti zdravlje i snaga udova i mozga te će umrijeti”.

Bračni kreveti od 1960-ih izlaze iz mode

U 1880-ima niz članaka dr. Benjamina Warda Richardsona upozoravao je na rizike udisanja klica drugih: “Prosvjedujem protiv bračnih kreveta. Kreveti u kojima mogu spavati dvije osobe u određenoj mjeri su nezdravi.” Do 1920-ih bračne krevete smatralo se modernim izborom. Dr. Edwin Bowers u svojoj knjizi Sleeping for Health iz 1919. godine piše: “Promiču udobnost, čistoću i prirodnu delikatnost koja postoji među ljudskim bićima.”

Parovi i brakovi su se promijenili nakon Drugog svjetskog rata. Bračni kreveti od 1960-ih počeli su izlaziti iz mode.

Tri stručnjakinje, tri različita stava

Savjetnica specijalizirana za veze i psihoseksualnu terapiju Gill Booth smatra da se seksualni život može održati odvojenim spavanjem.

“Moguće je da se seksualni život smanji kada spavate u različitim krevetima, a također može doći do smanjenja ukupne komunikacije koje stvara udaljenost. Ali znam i za parove koji spavaju odvojeno, ali ipak održavaju seksualni život i kvalitetnu komunikaciju”, ističe.

Bračna i obiteljska terapeutkinja Jamie Schenk tvrdi da mora postojati zdrava ravnoteža emocionalne i fizičke intimnosti.

“Kako bi se utvrdilo funkcionira li spavanje u različitim krevetima za par, moraju razumjeti što motivira razdvajanje. Ako su skladni u svojim razlozima za spavanje u različitim krevetima, tada to može funkcionirati i biti smisleno rješenje za bolji noćni odmor. Međutim, ako je spavanje u drugom krevetu sredstvo za izbjegavanje sukoba i intimnosti, onda to može biti još jedan čavao u lijes veze koja ne funkcionira. U konačnici, ono što je važno je održati vezu ojačanu zdravom ravnotežom emocionalne i fizičke intimnosti. Ako se svaka osoba osjeća ispunjeno, tada će biti manje vjerojatno da će se udaljiti”, govori Schenk.

Dr. Gail Crowder tvrdi da preseljenje u drugu spavaću sobu ne pomaže onima s niskim libidom. Kao najčešće razloge koje čuje za odvojeno spavanje ističe emocionalne probleme, hrkanje, nizak libido, djecu u krevetu ili ometanje sna.

“Moj savjet je da potražite uzrok onoga što vas je natjeralo da napustite spavaću sobu i pokušate naći zajedničko rješenje. Ako kućni lijekovi protiv hrkanja nisu djelovali, supružnik koji hrče može potražiti liječničku pomoć. Nizak libido neće riješiti preseljenje u drugu sobu. Priznajte problem i razgovarajte s profesionalcem”, poručila je.

Crowder je uvijek na strani zajedničkog spavanja i zato predlaže parovima da se usredotoče na intimnost i predigru izvan spavaće sobe.

