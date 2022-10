Podijeli:







Izvor: Pixabay

Osim što su krastavci dobri za hidratizaciju, postoji još nekoliko razloga zbog kojih biste ih češće trebali konzumirati. Dok jedete krastavac u salati ili ga umačete u humus, postoje brojne zdravstvene dobrobiti povezane s jedenjem krastavaca kojih možda niste ni svjesni.

Međutim, postoje i neke druge nuspojave na koje morate pripaziti, osobito ako imate bilo kakvih želučanih problema. Evo što trebate znati.

1. Snižavaju krvni tlak

Kako biste smanjili rizik od dijabetesa tipa 2, stručnjaci savjetuju konzumiranje hrane sa niskim glikemijskim indeksom, u koju spadaju i krastavci (njihov glikemijski indeks je 15). Studija iz 2017. pokazala je smanjenje krvnog tlaka kod sudionika nakon pijenja soka od krastavca. Iako je veličina uzorka bila mala – samo 20 sudionika u dobi od 60 godina s visokim krvnim tlakom – nalazi su bili vrlo dobri za krastavce, piše portal Eat This, Not That.

Sudionici su pili jedan krastavac izmiksan u vodi dva puta dnevno tijekom sedam dana. Studija je pokazala “značajan učinak” soka od krastavca na snižavanje krvnog tlaka u dobnoj skupini. Iako se krastavci tradicionalno ne uključuju u smoothieje, ovo bi mogao biti razlog da danas napravite sok od krastavca.

2. Mogu spriječiti dijabetes

Kada pokušavate izbjeći dijabetes, najbolje je početi fino podešavati svoju prehranu – izbjegavajte visoko prerađene ugljikohidrate, preskočite slatke napitke i ograničite crveno meso, prema Harvard Healthu. Uz te izbore prehrane, također je važno početi jesti više hrane s niskim glikemijskim indeksom (GI).

3. Bit ćete više hidrirani

Ako razmišljate o novoj boci za vodu, možete zaboraviti na tu investiciju. Sve što trebate da biste bili više hidrirani je grickati kriške krastavaca. Pa, možda biste ipak trebali nabaviti bocu s vodom i nastaviti piti vodu, ali to ne umanjuje činjenicu da su krastavci izvor hidratacije.

4. Možete izgubiti kilograme

Brojni su putevi kojima se kreću ljudi koji žele smršaviti. Jedan od koraka koji bi trebalo poduzeti jest dodavanje krastavaca u svoju prehranu, ne samo zato što odlično pristaju raznim jelima, već i zato što su zdrava namirnica koja pomaže u mršavljenju.

U jednoj šalici krastavaca nalazi se samo 16 kalorija, što znači da namirnica ima nisku energetsku gustoću. Prema studiji Nutrients koja se fokusira na energetsku gustoću hrane, postoji veza između konzumiranja hrane niže energetske gustoće i gubitka težine.

Osim toga, zbog visokog udjela vode, krastavci su iznimno zasitni, a istovremeno niskokalorični, što ih čini odličnim međuobrokom za sve koji žele smršaviti. Osobito ako ih uparite sa zasitnim zdravim umakom, poput humusa ili guacamolea!

5. Izbjeći ćete zatvor

Uz svu vodu i vlakna koja se nalaze u krastavcima, je li ikakvo čudo što oni pomažu u sprječavanju zatvora? U studiji objavljenoj u Fitoterapia sa Sveučilišta Jadavapur, kaže se da sjemenke krastavca, kojih ima mnogo, pomažu u “spriječavanju zatvora”. Osim toga, prema studiji imaju “učinak hlađenja” na tijelo.

Medicinski fakultet Sveučilišta Pennsylvania State preporuča dodavanje krastavaca raznim jelima kako bi se ublažio zatvor.

6. Možete imati plinove

Dok je pozitivna strana jedenja krastavaca to što možete izbjeći zatvor, loša strana je ta što krastavci također mogu rezultirati viškom plinova.

Krastavci sadrže kukurbitacin, spoj koji se nalazi u drugom voću i povrću, uključujući bundevu, tikvicu i lubenicu. Cucurbitacin uzrokuje gorak okus koji se nalazi u krastavcima, a također je uzrok nadimanja i probavnih smetnji. Ovi neugodni simptomi mogu se pojaviti ako pojedete previše krastavaca odjednom.

7. Mogu spriječiti nadutost

Sa svojim visokim udjelom vode krastavci su nevjerojatni u održavanju hidratacije, ali također su izvrsni u uklanjanju viška vode, što znači da ćete izbjeći nadutost nakon konzumiranja krastavaca.

“Krastavci su bogati specifičnim hranjivim tvarima koje pomažu u uklanjanju zadržavanja vode, upale i naposljetku nadutosti”, kaže nutricionistica Lisa Richards, autorica knjige The Candida Diet.

Richards kaže da su dobri i za niz drugih želučanih problema.

“Njihov sadržaj vlakana potiče dobro zdravlje crijeva i rad crijeva”, kaže Richards.

