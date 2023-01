Zdrave namirnice koje su mnogo gora opcija od slatkiša

Podijeli :

Izvor: Unsplash

Čini se kao da se milijun različitih vrsta hrane danas reklamira kao "zdrava". Mnogi od ovih artikala imaju opipljive prednosti za životni stil i dolaze prepuni vitamina, minerala i drugih pozitivnih hranjivih tvari koje čine veliku razliku u vašoj prehrani. Druge namirnice pronalaze načine za smanjenje kalorija, soli, šećera i masti, nudeći zdraviju alternativu tradicionalnim verzijama. Možda nikada ne biste pogodili da su neke od ovih namirnica koje se reklamiraju kao "zdrave" zapravo gore za vas od slatkiša.

Da bismo otkrili koja je hrana manje nutritivno dobra za naše tijelo od slatkiša, važno je razumjeti zašto su slatkiši uopće loši za vas.

“Konzumiranje slatkiša općenito se smatra nezdravim jer su bogati šećerom i kalorijama i obično nemaju veliku hranjivu vrijednost”, kaže liječnica Trista Best. “Konzumacija previše šećera može dovesti do niza zdravstvenih problema, uključujući debljanje, karijes i povećani rizik od određenih kroničnih bolesti, poput dijabetesa tipa 2 i bolesti srca”, dodaje.

“Slatkiši se često klasificiraju kao hrana s “praznim kalorijama” — što znači da osiguravaju energiju (poznatu i kao kalorije), ali malo u pogledu esencijalnih hranjivih tvari poput vitamina, minerala i vlakana”, nastavlja Best. “Važno je imati dobro uravnoteženu prehranu koja uključuje raznovrsnu zdravu hranu i ograničava unos hrane s visokim udjelom šećera poput slatkiša”, rekla je.

Portal Eat This, Not That konzultirao je nekoliko stručnjaka kako bi utvrdio koja hrana koja se obično reklamira kao “zdrava” može zapravo učiniti više štete nego što mislite. U nekim se slučajevima ovi izbori pokažu lošijim za vaše zdravlje od slatkiša zbog količine šećera koju sadrže. Drugi uspijevaju ići dalje od jednostavnih praznih kalorija ili viška šećera uključivanjem dodanih soli koje možda nećete osjetit u generičkoj čokoladici ili lizalici.

Imajući sve ovo na umu, evo šest “zdravih” namirnica za koje dijetetičari kažu da mogu biti gore za vaše zdravlje od slatkiša.

1. Sušeno voće

Možda nikada niste pomislili da bi voće moglo biti štetnije od slatkiša. Međutim, sušeno voće predstavlja niz problema, posebno u usporedbi s nečim poput bombona od tvrdog voća. “Iako se voće općenito smatra zdravom hranom, sušeno voće često ima puno šećera i kalorija. Također je obično manje veličine, zbog čega ga je lako pojesti puno više nego svježeg voća, što može pridonijeti debljanju”. Umjesto da se okrenete suhom voću odlučite se za cijelo voće koje je jednako zgodno kao i suho voće, poput jabuka ili banana.

Nemojte se osjećati kao da morate potpuno odbaciti sušeno voće. Zapravo je rangirano kao jedna od 7 iznenađujućih namirnica kojih se ne morate odreći da biste smršavjeli, kaže nutricionist — samo je jedite umjereno.

2. Granola

Kada pomislite na zdrave žitarice, granola vam vjerojatno odmah padne na pamet. Iako mnogi proizvođači o ovoj namirnici razmišljate kao o zdravoj alternativi ostalim slatkim žitaricama za doručak, mnoge vrste granola koriste različita ulja za povezivanje žitarica koje se zatim zaslađuju šećerom.

“Granola se često reklamira kao zdrava opcija, ali može sadržavati puno šećera i nezdravih masti”, kaže Best. “Važno je čitati etiketu i odabrati granolu koja ima manje šećera i napravljena je od cjelovitih žitarica i zdravih masnoća.

3. Energetske pločice

Energetske pločice pronašle su posebno mjesto među ljudima koji brinu o zdravlju, djelomično zahvaljujući svojim reklamnim kampanjama koje prikazuju slike sportaša. Iako mnogi vjeruju da fit način života i energetske pločice idu ruku pod ruku, ova hrana ima tamnu nutritivnu podlogu. Kad okrenete pločicu i pročitate podatke o hranjivim vrijednostima, mogli biste se šokirati kada vidite nevjerojatno visoke postotke ugljikohidrata i masti.

“Energetske pločice često se reklamiraju kao zdrav, praktičan međuobrok, ali mnoge varijante sadrže puno šećera i kalorija”, objašnjava Best te dodaje: “Važno je odabrati energetske pločice koje su napravljene od cjelovitih žitarica i imaju niži udio šećera.” Nema svaka energetska pločica lošiju nutritivnu vrijednost od klasične čokoladice.

4. Pločice od žitarica

Žitarice imaju lošu nutritivnu reputaciju s dobrim razlogom – mnoge verzije ove osnovne namirnice prepune su šećera. Iako određene žitarice od cjelovitog zrna možda neće nanijeti istu vrstu nutritivne štete, vjerojatno ih ne vidite u obliku žitnih pločica. Promovirane kao brzi zdravi doručak, neke od vodećih žitarica pronašle su svoj put u obliku pojedinačno pakiranih pločica. Iako marketing za ove žitne pločice izgleda prilično zdravo, nemojte se zavarati.

“Mnogi od njih sadrže više šećera od bombona i često imaju jednako malo vlakana,” kaže Yelena Wheeler, registrirana dijetetičarka.

5. Smrznuti jogurt

Ako ste željeli poslužiti zdravi desert pa ste se dvoumili između slatkiša i smrznutog jogurta, smrznuti jogurt se čini kao očigledan izbor. Marketing koji okružuje ovu namirnicu, predstavlja ju kao zdravu alternativu klasičnom desertu unatoč velikoj količini šećera i masti koja se nalazi u svakoj porciji.

“Mnoge vrste smrznutog jogurta sadrže mnogo šećera — često više od slatkiša i običnog sladoleda”, kaže liječnica Lisa R. Young, a budući da ljudi misle da je to samo jogurt, često pojedu veću porciju.

Sav šećer u ovoj poslastici na kraju stvara zdravstvene probleme. Zapravo, smrznuti jogurt čak se svrstava među 6 zalogaja koji potajno povećavaju upalu u vašem tijelu, kažu dijetetičari.

6. Nemasni preljev za salatu

Salata se rijetko spominje u istoj rečenici kao slatkiš, pogotovo kada se govori o zdravoj prehrani. Ono što ide na vrh salate čini veliku razliku, ali nažalost, mnogi nemasni preljevi za salatu nadoknađuju razliku u okusu s visokim šećerom i niskom kvalitetom masti.

“Obično je glavni sastojak biljno ulje”, kaže Young i dodaje: “Sadrže velike količine omega 6 masnih kiselina koje mogu dovesti do kronične upale u tijelu. Gotovo uvijek sadrže velike količine šećera”.

Morate li zauvijek izbjegavati sve te ‘zdrave’ namirnice koje su zapravo nezdrave?

Ako se pitate znači li sve ovo da više nikada ne možete uživati ​​u jedenju ove hrane kako biste neometano živjeli zdravim načinom života — razmislite ponovno. To nije slučaj. Kada je riječ o smišljanju kako napraviti najpametniji, najzdraviji izbor za svoju prehranu, Best nas podsjeća na ono što je najvažnije u tom planiranju.

“Važno je zapamtiti da niti jedna hrana nije ‘zdrava’ ili ‘nezdrava’ sama po sebi”, kaže ona. “Ukupna ravnoteža vaše prehrane je ono što je najvažnije”, rekla je.

“U redu je povremeno uživati ​​u ovoj vrsti hrane, ali ne bi trebala biti redoviti dio vaše prehrane. Umjesto toga, pokušajte u svoje obroke i međuobroke uključiti raznovrsnu hranu bogatu hranjivim tvarima, poput voća, povrća, cjelovitih žitarica i nemasnih proteina”, zaključila je.

