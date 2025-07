Damir Novotny govori da se Vlada povukla s tržišta naftnih derivata: "Odluka da Vlada uđe na tržište i limitira cijene naftnih derivata je bila potpuno pogrešna. To nije napravila ni jedna vlada osim hrvatske i mađarske unutar EU-a, a niti jedna vlada Europske monetarne unije, osim hrvatske. Odluka je bila pogrešna od samog početka. Time nije ostvaren cilj pomoći kućanstvima kao što se to najavljivalo. Horizontalnom mjerom pomažemo i onima koji to mogu platiti, onima koji prekomjerno troše, onima kojima ne mogu platiti tu cijenu. Danas vidimo da se cijene nafte kreću od 65, 70 dolara za barel, slične su cijene na američkom i europskom tržištu, nema nikakvog razloga za tu mjeru."