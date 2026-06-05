Oglas

zapadni Balkan

Marko Babić: Vučić i njegova klika su uhvaćeni s prstima u pekmezu

author
N1 Info
|
05. lip. 2026. 11:24
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Vanjskopolitički analitičar i predavač na Sveučilištu Libertas Marko Babić gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao samit u Crnog Gori, situaciju u regiji i proširenje Europske unije na zapadni Balkan.

Oglas

Teme
n1 tv n1tv video marko babić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ