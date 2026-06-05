zapadni Balkan
Marko Babić: Vučić i njegova klika su uhvaćeni s prstima u pekmezu
Vanjskopolitički analitičar i predavač na Sveučilištu Libertas Marko Babić gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao samit u Crnog Gori, situaciju u regiji i proširenje Europske unije na zapadni Balkan.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas