Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na povećanje praga za izuzeće od obveze izrade prospekta (dokumentacije koje društva objavljuju prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja na burzu, primjerice dionica ili obveznica) s dosadašnjih osam na 12 milijuna eura, čime bi se smanjili troškovi i administrativne obveze za dio izdavatelja. Izmjenama se dodatno razrađuju pravila o tržišnoj transparentnosti, investicijskim istraživanjima i organizacijskim zahtjevima za investicijska društva.