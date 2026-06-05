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požar je pod kontrolom

Eksplozija plina izazvala golemu vatrenu kuglu, evakuirano 2.000 ljudi

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N1 Info
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05. lip. 2026. 11:20
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atlcbs
screenshot/X

Četiri spremnika ukapljenog naftnog plina (LPG) eksplodirala su u četvrtak ujutro u saveznoj državi Puebla, izvijestio je čelnik državne Civilne zaštite.

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Eksplozije su izazvale golemu vatrenu kuglu koja se uzdigla u nebo te dovele do evakuacije oko 2.000 ljudi.

Spremnici su eksplodirali na imanju u Tepeaci, manjem gradu smještenom oko 35 kilometara istočno od grada Pueble. Tri su osobe ozlijeđene i prevezene u bolnicu na liječenje, prenosi list La Jornada.

Bernabé López Santos, čelnik Civilne zaštite savezne države Puebla (PC Puebla), rekao je u videoporuci da su unutar skladišta na imanju u Tepeaci eksplodirala četiri „spremnika plina“. Nije naveo uzrok eksplozije, piše Mexico News.

PC Puebla je u početku izvijestila da su eksplodirale četiri cisterne za prijevoz plina, a ne spremnici. López je kasnije rekao da su cisterne pronađene u drugom skladištu na istom imanju.

Civilna zaštita Pueble objavila je na društvenoj mreži X da je „iz predostrožnosti evakuirano približno 2.000 ljudi iz bolnice, škola i okolnih kuća“ nakon eksplozije, koja je snimljena kamerom i ubrzo se proširila društvenim mrežama.

Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu.

López je poručio da će „nadležna tijela“ provesti istragu o namjeni cisterni pronađenih na lokaciji.

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Teme
eksplozija meksiko plin

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