požar je pod kontrolom
Eksplozija plina izazvala golemu vatrenu kuglu, evakuirano 2.000 ljudi
Četiri spremnika ukapljenog naftnog plina (LPG) eksplodirala su u četvrtak ujutro u saveznoj državi Puebla, izvijestio je čelnik državne Civilne zaštite.
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Eksplozije su izazvale golemu vatrenu kuglu koja se uzdigla u nebo te dovele do evakuacije oko 2.000 ljudi.
Spremnici su eksplodirali na imanju u Tepeaci, manjem gradu smještenom oko 35 kilometara istočno od grada Pueble. Tri su osobe ozlijeđene i prevezene u bolnicu na liječenje, prenosi list La Jornada.
Bernabé López Santos, čelnik Civilne zaštite savezne države Puebla (PC Puebla), rekao je u videoporuci da su unutar skladišta na imanju u Tepeaci eksplodirala četiri „spremnika plina“. Nije naveo uzrok eksplozije, piše Mexico News.
PC Puebla je u početku izvijestila da su eksplodirale četiri cisterne za prijevoz plina, a ne spremnici. López je kasnije rekao da su cisterne pronađene u drugom skladištu na istom imanju.
❗️⚠️🇲🇽 - A powerful explosion rocked Tepeaca, Puebla, Mexico, this morning when a fuel tanker suspected of carrying stolen illegal fuel (huachicol) detonated in the San Juan Negrete neighborhood.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 4, 2026
Video footage of the blast shows a massive fireball followed by a thick column of… pic.twitter.com/sh8oM9bDoc
Civilna zaštita Pueble objavila je na društvenoj mreži X da je „iz predostrožnosti evakuirano približno 2.000 ljudi iz bolnice, škola i okolnih kuća“ nakon eksplozije, koja je snimljena kamerom i ubrzo se proširila društvenim mrežama.
Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu.
López je poručio da će „nadležna tijela“ provesti istragu o namjeni cisterni pronađenih na lokaciji.
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